Uros Nikolic, suç örgütü üyesi!

Sırbistan’da basketbol EuroLeague hakemi Uros Nikolic tutuklandı. Haberi Sırbistan Devlet Televizyonu, RTS, duyurdu. Polisin Nikolic’in evinde 250 bin Euro para, külçe altın ve çok değerli bir saat bulduğu bildirildi. Polis, Nikolic’in, dün operasyon başlatılan ve 13 üyesi tutuklanan Vracarci (Cadılar) adlı suç örgütüyle bağlantıları olduğunu belirtti. Varacarci, Sırbistan’da çok sayıda cinayete karışmakla suçlanıyor. Sırbistan Basketbol Federasyonu ise yaşanan gelişmenin ardından hakem Uros Nikolic’in açığa alındığını duyurdu. 40 yaşındaki hakem, 2021 ve 2024’te Dörtlü Final’de görev aldığı EuroLeague’de bu sezon Panathinaikos-Bayern Münih, Real Madrid-Olympiakos, Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv ve Dubai Basketball-Bayern Münih maçlarını yönetmişti.