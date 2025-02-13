Justin Trudeau: Kanada 51. eyalet olmaz

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma yönündeki açıklamalarına sert tepki gösteren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Bu konu kesinlikle bir başlangıç noktası bile olamaz” diyerek öneriyi reddetti. Trudeau, Trump yönetiminin Kanada’ya yönelik gümrük tarifeleri konusunda ise “Güçlü bir karşılık vereceğiz” mesajı verdi.

Justin Trudeau: Egemenlik tartışma konusu olamaz

Başbakan Justin Trudeau, Trump’ın Kanada’yı ABD’ye katma fikrini kesin bir dille reddetti. Başlangıçta Trump’ın açıklamalarını şaka olarak değerlendiren Kanada yönetimi, ABD Başkanı’nın bu konuda ısrarcı olması üzerine konuyu ciddiye aldıklarını belirtti. Trudeau, kapalı kapılar ardında yaptığı açıklamada, “Bu artık gerçek bir mesele haline geldi” diyerek Kanada’nın egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Bunun yanı sıra, Trump yönetiminin Kanada’ya yönelik sert ekonomik politikalarına karşılık verileceğini söyleyen Trudeau, ABD ile bir ticaret savaşı istemediklerini ancak gerekirse tüm imkanları kullanarak yanıt vereceklerini belirtti.

“Kanada, ABD ile bir ticaret savaşına girmek istemiyor ancak eğer Trump yönetimi tehditlerini hayata geçirirse biz de aynı sertlikte yanıt vereceğiz.”

Trump’tan Kanada’ya Ek Vergiler

Trump yönetimi, Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray, bu vergilerin daha önce duyurulan Kanada mallarına %25 genel tarifenin üzerine ekleneceğini belirtti. Böylece Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyum için toplam gümrük vergisi %50’ye çıkacak.

Bununla da yetinmeyen Trump, Kanada’dan ithal edilen araçlara %50 ila %100 arasında ek vergi getirilmesi ihtimalini gündeme getirdi. Kanada ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturan bu gelişmeler üzerine Trudeau, Trump yönetimine net bir mesaj verdi:

“ABD’nin attığı her adıma, aynı şekilde güçlü bir karşılık vereceğiz. Kanada ekonomisini korumak için tüm araçlarımızı kullanacağız.”

Kanada’dan Misilleme Hamlesi

Trump’ın tarifelerine karşılık olarak, Kanada hükümeti de ABD mallarına yönelik misilleme tarifeleri getirmeye hazırlanıyor. Trudeau, bu tür tarifelerin ABD’ye zarar vereceğini ve geçmişte de benzer politikaların Amerikan iş gücü üzerinde olumsuz etkiler yarattığını hatırlattı.

“Bu tarifeler hem Amerikalılara hem de Kanadalılara zarar verecek. ABD’de iş kayıpları yaşanacak, tıpkı 2018’de olduğu gibi. Trump yönetimi ekonomik gerçekleri göz ardı ediyor.”

Kanadalı eyalet başkanları, Beyaz Saray’da üst düzey yetkililerle görüşerek, Trump yönetiminin politikalarına karşı Kanada’nın tutumunu net bir şekilde aktaracak.

Kanada Halkı ABD’ye Bağlanmaya Karşı

Trump’ın Kanada’yı ABD’ye katma fikri, Kanada’da büyük tepki çekti. Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Kanada halkının büyük çoğunluğu bağımsız kalmak istiyor ve ABD’ye bağlanma fikrine karşı çıkıyor.

Özellikle Trump’ın ticaret politikaları, Kanadalılar arasında ABD’ye duyulan güveni zedeledi. Kanada’daki spor etkinliklerinde ABD ulusal marşının yuhalanması gibi protestoların sayısı artarken, halkın Trump yönetimine karşı giderek daha tepkili olduğu gözlemleniyor.

Kanada’nın egemenliği konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini belirten Trudeau, “Kanada, bağımsız ve güçlü bir ülkedir. Kimse bizim geleceğimizi başka bir ülkenin kararlarına bırakacağımızı düşünmemelidir” dedi.

İki Ülke Arasındaki Kriz Derinleşiyor

Trump’ın Kanada’yı ABD’ye katma önerisi, siyasi bir gerçeklikten uzak görünse de, iki ülke arasındaki ticari gerilimi daha da artırdı. Trudeau, Kanada’nın ABD’nin baskılarına boyun eğmeyeceğini ve ekonomik bağımsızlığını koruyacağını net bir şekilde ifade etti.