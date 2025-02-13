ABD uçak gemisi ile Beşiktaş-M çarpıştı

Mısır’ın Port Said kenti açıklarında, ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman uçak gemisi ile Panama bayraklı “Beşiktaş-M” adlı yük gemisi çarpıştı. ABD Donanması, olayın gemide ciddi bir hasara yol açmadığını ve herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

ABD Donanması: “Çarpışma Gemiye Zarar Vermedi”

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisinin çarpışmadan etkilenmediği, herhangi bir su baskını veya tahribatın yaşanmadığı belirtildi.

“Çarpışma Harry S. Truman’ı tehlikeye atmamış olup, herhangi bir su baskını ya da yaralanma rapor edilmedi. İtici güç sistemleri etkilenmemiştir, güvenli ve istikrarlı bir durumdadır. Olay soruşturma altındadır.”

Çarpışmanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olayın nasıl meydana geldiği konusunda henüz detaylı bilgi verilmedi.

USS Harry S. Truman Kızıldeniz’de Görevdeydi

ABD uçak gemisi, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıları engelleme misyonunun bir parçası olarak Aralık ayından bu yana Kızıldeniz’de görev yapıyor. Husilerin son dönemde bölgedeki deniz trafiğine yönelik tehditleri arttırdığı bilinirken, ABD Donanması’nın bölgede güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Beşiktaş-M yük gemisinin çarpışmadan nasıl etkilendiği ve mürettebatın durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın soruşturulması devam ederken, denizcilik otoriteleri çarpışmanın bölgedeki deniz trafiği üzerindeki etkilerini değerlendirmeye başladı.