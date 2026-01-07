İran’da bir ilk! İki kent düştü

İran’da protestolar bu kez farklı

Dünya, 2026’ya adeta kriz, savaş ihtimali ve protestolarla girdi. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya müdahalesi ilk sıradaki yerini korurken İran‘da ise sıra dışı gelişmeler yaşanıyor.

ABD ve İsrail’in ortak operasyon yapmaya hazırlandığı İran’da protesto gösterileri geçmişten farklı bir şekilde yol alıyor.

Ekonomik kriz ve yolsuzluklara karşı Devrim Muhafızlarını ve bürokratları suçlayan halk ülkenin her yerinde sokağa döküldü. Protestolar dışarıdan bir etki değil daha çok içeriden bir patlama gibi gözüküyor. Ve çoluk-çocuk herkes protestoya katılıyor. Protestolar, köylerde bile görülmeye başlandı.

Bu arada ülkede bir ilk yaşandı ve iki kentte yönetimi halk ele geçirdi. Abdanan ve Malekshahi kentlerinde protesto gösterileri sonrası güvenlik güçlerinin halkın yanına geçmesiyle mevcut rejim bu kentlerde çökmüş oldu.

Halk, bu iki kente kendi vali ve diğer yönetici kadrolarını atadı.

Son 6 ayda enflasyonun yüzde 40 artmasının ardından esnafların başlattığı protesto gösterileri ülkenin her yanına yayılmış, ruhani lider Ali Hamaney için ölüm çağrıları yapılmıştı.