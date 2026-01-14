SporFutbolTürkiyeVideo

Uğurcan Çakır: Ben gidiyorum

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile ters düşen kaleci Uğurcan Çakır, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi değerlendiriyor

NationalTurk NL14/01/2026
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile ters düşen kaleci Uğurcan Çakır, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi değerlendiriyor

Uğurcan Çakır krizi büyüyor

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda iki lig altındaki Fethiyespor karşısında 2-1 kazanmasına karşın oynadığı futbolla eleştirilen Galatasaray’da kaos ortamı bitmiyor.

Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçında oynatılmayan Fethiyespor karşılaşmasının ise kadrosunda dahi alınmayan kaleci Uğurcan Çakır sorunu büyüyor.

Fethiyespor maçının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, “Cumartesi günü oynayacağımız Gaziantep FK maçında Uğurcan sahada olacak” demişti.

Camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serhat Ulueren ise “Okan Buruk ısrarla kaleye Ederson veya Berke Özer’i istemişti. Galatasaray yönetimi neden hocasını dinlemeyip ısrarla 36 milyon Euro vermeyi tercih edip Uğurcan Çakır’ı transfer etti?” sorusunu yöneltti.

Fenerbahçe, En-Nesyri’ye veda ediyor

Sezon başında Trabzonspor’dan 36 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe maçında oynatılmamasının ardından teknik direktör Okan Buruk ile kavgaya varan bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Son gelen bilgilere göre Suudi Arabistan Ligi’nde dördüncü sırada yer alan Al Ahli Kulübü deneyimli file bekçisi için Galatasaray’a 35 milyon Euro teklif etti.

Milli file bekçisinin de gelen yüklü maaş teklifine sıcak baktığı ve kulüp yönetiminden transfer görüşmesi yapmak için izin istediği öğrenildi.

Uğurcan Çakır – Video

