Manchester City’ye derbide soğuk duş!

Manchester City bu sonucu beklemiyordu
İngiltere Premier Lig’de derbi mücadelesinde Manchester United, Manchester City‘yi ağırladı.
Karşılaşmada, Kırmızı-Şeytanlar’da kaleci Altay Bayındır yedek kulübesinde yer aldı.
United, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından 2018’de kariyerini noktaladıktan sonra Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını yapan, 2022-25 yıllarında Middlesbrough’yu çalıştıran Michael Carrick’i takımın başına getirmişti.
Manchester City, Arsenal’ın ensesinde
Gole ilk yaklaşan ev sahibi oldu. 3. dakikada Maguire’ın kullanılan korner atışında kafa vuruşu direkten döndü.
28 Ocak 2026’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ı ağırlayacak Pep Guardiola’lı City karşısında ilk yarıda United daha iyi bir oyun ortaya koydu.
City kalecisi Gianluigi Donnarumma, ikinci yarının ilk bölümünde net 3 kurtarış yaptı.
65’te Bruno Fernandes’in nefis pasında Bryan Mbeumo, kaleci Donnarumma’yı avladı: 1-0
76’da Patrick Dorgu farkı ikiye yükseltti: 2-0
Diallo’nun 90’daki şutunda ise direk gole izin vermedi.
2-0
MANCHESTER UNİTED-MANCHESTER CİTY
STAT: Old Trafford
HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn, Craig Pawson (VAR)
GOLLER: Bryan Mbeumo (Dk. 65), Patrick Dorgu (Dk. 76)
SARI KARTLAR: Diogo Dalot, Luka Shaw / Rodri, Nico O’Reilly, Rico Lewis
MANCHESTER UNİTED: Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw (Dk. 90+1 Ayden Heaven) – Casemiro (Dk. 81 Ugarte), Mainoo – Diallo, Fernandes (Dk. 90+1 Mason Mount), Dorgu – Mbeumo (Dk. 71 Matheus Cunha)
MANCHESTER CİTY: Donnarumma – Lewis, Khusanov, Alleyne (Dk. 46 Nico O’Reilly), Ake – Rodri (Dk. 46 Rayan Cherki) – Semenyo, Foden, Bernardo Silva (Dk. 80 Reijnders), Doku (Dk. 80 Rayan Ait Nouri) – Haaland (Dk. 80 Divine Mukasa)