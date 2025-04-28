Kanada’daki katliamda 11 kişi öldü

Kanada‘nın Vancouver şehrinde, Filipin kültürünü kutlamak amacıyla düzenlenen Lapu Lapu Festivali sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin yaşlarının 5 ila 65 arasında değiştiği belirtildi.

Polis, saldırının yerel saatle cumartesi günü 20.14’te (TSİ 03.14) East 43rd Avenue ve Fraser Caddesi’nde gerçekleştiğini açıkladı.

Sürücü gözaltında

Olay yerinde vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen Kai-Ji Adam Lo isimli sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Vancouver Polisi, 30 yaşındaki Lo hakkında sekiz kez ikinci derece cinayet suçlaması yöneltildiğini duyurdu.

Yetkililer, şüphelinin daha önce polis ve sağlık yetkilileriyle ruh sağlığına ilişkin temaslarının bulunduğunu, ancak saldırının terörle bağlantılı olmadığını belirtti.

Kanada’da yas hakim

Festivalin organizatörleri ve Vancouver’daki Filipin toplumu temsilcileri, olayın toplum üzerinde derin bir üzüntü yarattığını ifade etti. Filipino BC örgütü Başkanı RJ Aquino, “Gece boyunca çok zor saatler yaşandı. Toplum olarak yas tutuyoruz,” dedi.

Saldırı sırasında bölgede bulunan bazı görgü tanıkları, bir aracın kalabalığın üzerine hızla ilerlediğini ve insanların panik içinde kaçıştığını anlattı.

Pazar günü olay yerinde çok sayıda vatandaşın çiçek bırakarak hayatını kaybedenler için dua ettiği görüldü.

Yetkililerden açıklamalar

Vancouver Emniyet Müdür Vekili Steve Rai, saldırıyı şehrin “en karanlık günü” olarak nitelendirdi. Rai, “Ölenlerin sayısının önümüzdeki günlerde artabileceğini” belirtti. Ayrıca olay yerinde herhangi bir güvenlik tehdidi olduğuna dair önceden bir bilgi bulunmadığını, ancak sokakta bariyerlerin bulunmadığını söyledi.

Başbakan Mark Carney, saldırı sonrasında Calgary ve Richmond’daki Liberal Parti etkinliklerini iptal etti. Carney, yaptığı televizyondaki ulusa sesleniş konuşmasında “kalbinin kırıldığını ve derin bir üzüntü yaşadığını” dile getirdi. Carney ayrıca olay yerine giderek bir mum yaktı ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü.

Ana muhalefet lideri Pierre Poilievre ise kampanyasına devam ederken, Mississauga’da bir kilisede Filipin toplumu üyeleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

British Columbia Yeni Demokrat Parti lideri David Eby de olayla ilgili açıklamasında “şok ve derin üzüntü” duyduğunu belirtti.

NDP Lideri Jagmeet Singh de olay günü festivale katılan isimler arasında yer aldı. Singh, pazar günü planladığı programını değiştirerek, “Birlik, tarih ve kültürün kutlandığı bir anda bu tür bir trajedinin yaşanmasının yürek parçalayıcı olduğunu” ifade etti.

