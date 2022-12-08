Celine Dion Tedavisi Olmayan Hastalığa Yakalandı

Céline Dion, “Katı Kişi Sendromu” adı verilen ciddi ve tedavisi olmayan bir nörolojik hastalığa yakalandığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, tüm programlarını iptal etmek zorunda kaldı. 2023’te konserlerine devam etmeyecek olan sanatçı, “Uzun süredir sağlık sorunları yaşıyorum” dedi.

Unutulmaz hit şarkıların yazarı ve yorumcusu olan ünlü şarkıcı Céline Dion, uzun süredir yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle tüm gösterilerini iptal edeceğini duyurdu. Kanadalı sanatçı, konserlerine ve turnelerine devam etmesine engel olacak, nadir görülen nörodejeneratif bir hastalık olan “Stiff Person Syndrome” (SPR) hastalığına yakalandığını bir video ile duyurdu.

54 yaşındaki Dion Youtube kanalından yayınladığı videoya “Herkese merhaba, hepinizle iletişim kurmam çok uzun sürdüğü için üzgünüm. Sizi çok özledim ve sahneye çıkıp sizinle yüz yüze konuşmak için sabırsızlanıyorum. Bildiğiniz gibi, her zaman açık sözlüydüm ve daha önce hiçbir şey söylemeye hazır değildim ama şimdi hazırım” sözleriyle başladı.

Uzun zamandır sağlık sorunları olduğunu ifade eden Dion “Bunlarla yüzleşmek ve başıma gelen her şeyi anlatmak benim için çok zor oldu. Yakın zamanda bana, milyonda 1’i etkileyen Katı Kişi Sendromu adı verilen çok nadir bir nörolojik bozukluk teşhisi kondu. Hâlâ bu nadir hastalığı öğreniyor olsak da, sahip olduğum tüm spazmlara neyin sebep olduğunu artık biliyoruz” dedi.

Video sırasında Dion, çevresinde harika bir profesyonel ekibin olduğunu ve hastalığın ilerlemesi kaçınılmaz olsa da hızlı ilerlemesini engellemeye çalıştıklarını belirtti. Şarkıcı, “Daha iyi olmam için yanımda çalışan harika bir doktor ekibim ve beni destekleyen ve bana yardım eden değerli çocuklarım var” diye konuştu.

Celine Dion şöyle devam etti:

“Gücümü geri kazanmak ve tekrar performans gösterme yeteneğimi geri kazanmak için her gün spor hekimliği terapistimle çok çalışıyorum, ancak bunun bir mücadele olduğunu kabul etmeliyim. Bildiğim tek şey şarkı söylemek, hayatım boyunca yaptığım ve yapmaktan en çok hoşlandığım şey. Onları çok özledim.”

Céline Dion, devam eden sağlık sorunları nedeniyle geçen Ocak ayındaki turunu iptal etmişti, ancak askıya almaların ardındaki nedenler o sırada tam olarak açıklanmadı. Yıldız şarkıcı, o ayın sonlarına doğru Twitter hesabında “Artık sahneye dönmeye hazır olacağıma dair büyük umutlarım vardı, ancak daha sabırlı olmam gerektiğinin farkındayım” demişti.

Dion, bugün yayınladığı videoda “şiddetli ve inatçı kas spazmlarının” dünya çapında bir milyon kişide bir görülen nörolojik bir hastalığın ürünü olduğunu doğrulayarak 2024’e kadar tüm programlarını iptal ettiğini açıkladı.

Katı kişi sendromu (Stiff person syndrome), hastaların kaslarının kontrolsüz ve istemsiz bir şekilde gerilmesine neden olur. Hastalık, etkilenenleri “insan heykelleri” olarak bırakarak sona erer, çünkü vücudu aşamalı olarak yürümelerini veya konuşmalarını engelleyen katı duruşlarda bloke eder, bu da en popüler sanatçılardan biri olan Kanadalı’nın kariyerini kaçınılmaz olarak sona erdirebilir.

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