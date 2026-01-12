Galatasaray’da kaos günleri

Galatasaray’da Okan Buruk ismi tartışılıyor

Trendyol Süper Lig’de ilk yarıyı 3 puan önünde tamamladığı Fenerbahçe’ye Turkcell Süper Kupa finalinde 2-0 yenilen Galatasaray‘da kazan kaynıyor.

Cimbom’da bonservislerine toplamda 60 milyon Euro ödenen Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo’nun dev derbide yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Uğurcan Çakır’ın, Fenerbahçe derbisi öncesinde yedek kalacağını öğrenmesi sonrası moralinin ciddi şekilde bozulduğu öğrenildi.

Trabzonspor’dan yaklaşık 36 milyon Euro’ya transfer edilen Uğurcan Çakır’ın, final maçında ilk 11’de olmadığı için teknik heyete; “Bundan sonra da Günay ile başlayın” dediği iddia edildi.

Uğurcan’ın, bir yöneticinin, “Biz bu kaleciye neden 36 milyon Euro verdik” demesinin ardından çok öfkelendiği iddiası da konuşuluyor.

Sarı-kırmızılılarda bugün resmi siteden paylaşılan idman raporunda Günay, Batuhan ve Arda varken Uğurcan Çakır’ın fotoğrafına yer verilmemesi dikkat çekti.

Bu arada teknik direktör Okan Buruk’un, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinden önce, polis-jandarma baskınının yapıldığı Bebek Oteli’nde, sabah 04:00’e kadar kaldığı iddiası da sert tepki çekti.

Bu arada Cimbom’un İstanbul’a getirdiği ve anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kulübü Mönchengladbach’ın baskısı ve oyuncuyu şikayet etme ihtimali nedeniyle Almanya’ya döndü.

Sarı-kırmızılılar yarın Türkiye Kupası A Grubu’nda deplasmanda Fethiyespor ile saat 20.30’da karşılaşacak.

Galatasaray-Fenerbahçe özet – Video