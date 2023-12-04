Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri: Forbes Sıralaması

Dünyanın en iyi kayak merkezleri hangileri? Forbes, listeyi daraltmak için 6.000’den fazla bağımsız ve bağlantılı kayak merkezinin kalitesini, maliyetlerini ve erişilebilirliğini analiz etti.

İster çok sayıda zor piste çıkmak isteyen deneyimli bir kayakçı olun, ister kayak okuluna hazırlanan nispeten yeni bir kayakçı olun, Forbes Advisor Dünya Kayak Endeksi, bu kayak sezonunda çeşitli bütçeler için en iyi destinasyonları hazırladı.

Dünyanın en iyi kayak merkezleri

Çalışma, Fransız Alpleri’nde bitişikteki büyük bir kayak merkezi olan Les Trois Vallées’in, kriterlere göre dünyanın en çok tercih edilen kış sporları destinasyonu olduğunu ortaya çıkardı.

Aslında Avrupa’daki destinasyonlar genel olarak en iyi performansı gösterdi: Sıralamadaki en iyi on kayak merkezinden dokuzu Fransa, İsviçre ve Avusturya’da.

Kuzey Amerika’daki Colorado’daki Vail kayak merkezi, Avrupa dışında dokuzuncu sırada yer alarak ilk 10’a giren tek destinasyon oldu.

Genel olarak en iyi kayak merkezleri

1. Les Trois Vallées, Savoie, Fransa / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 84,42

Kuzey Fransız Alpleri’nde yer alan Les Trois Vallées, tümüne günlük 68 avro karşılığında erişilebilen, sekiz kayak alanına yayılan 600 kilometrelik pist ağıyla dünyanın en büyük bitişik kayak merkezi.

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Bölge, parti kasabası Val Thorens’ten Meribel gibi daha aile dostu destinasyonlara kadar çeşitlilik göstermekte.

Saint-Bon, Allues, Belleville ve Maurienne olmak üzere üç yerine dört vadiden oluşan Les Trois Vallées, büyüklüğü nedeniyle dünyada eşi benzeri olmayan çeşitli kayak alanları sunuyor ve kayakçılar için mükemmel bir destinasyonu temsil ediyor.

Heyecan arıyorsanız mutlaka Courchevel’e gitmelisiniz. Grand Couloir eğimi, Avrupa’nın en zorlu eğimlerinden biri olarak kabul edilir.

2. Les Portes du Soleil, Haute-Savoie/Valais, Fransa/İsviçre / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 76,71

Fransa-İsviçre sınırındaki bir diğer büyük kayak alanı ise Les Portes du Soleil.

İsviçre’deki Cenevre Gölü’nden Fransa’daki Mont Blanc’a kadar uzanıyor ve ziyaretçilerin aynı pisti iki kez kullanmadan bir yerden diğerine kayak yapmalarına olanak sağlıyor.

Yetişkinlere yönelik kayak kartlarının ücreti günlük 59 Euro’dur, ancak Portes Du Soleil bölgesinin tamamını ziyaret etmek istemiyorsanız, bölgeye özel kayak kartları daha ucuzdur.

3. Les Quatre Vallées, Savoie, Fransa / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 66,88

Verbier, La Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz ve Thyon-Les Collons’tan oluşan Les Quatre Vallées, mükemmel kar koşulları ve tüm beceri seviyeleri için 400 km’nin üzerinde pist sunmakta.

Verbier, bölgenin en büyük kayak merkezidir ve Alpler’in en zorlu kayak alanlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın her yerinden adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken pist dışı fırsatları ve serbest stil sahnesiyle tanınıyor.

İleri düzey kayakçılar için en iyi kayak merkezleri

1. Big Sky, Montana, ABD – 126 kilometrelik siyah yamaç / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 45,06

Big Sky, 78 millik siyah pisti ve Kuzey Amerika’daki en büyük dikey düşüşlerden biriyle ileri düzey kayakçıları cezbediyor.

Yakınlarda büyük şehirler bulunmadığından après sahnesi pek canlı değil. Ancak akşamları kalabalık olmadığından gündüzleri yamaçlarda bolca alanınız var.

2. Snowmass, Colorado, ABD – 111 kilometrelik siyah yamaç / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 52,61

Aspen Snowmass, tümü ücretsiz ulaşım servisiyle birbirine bağlanan Aspen Dağı (Ajax olarak da bilinir), Buttermilk, Snowmass ve Aspen Highlands olmak üzere dört kayak merkezinden oluşur.

Buradaki çeşitli araziler herkes için bir şeyler sunuyor. Ekstrem spor tutkunları en çok 2002 yılından bu yana Winter X Games’e ev sahipliği yapan Buttermilk’i tanıyacaktır.

3. Les Quatre Vallées, Val d’Hérens, İsviçre – 103 km’lik siyah pist / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 66,88

İsviçre’nin en büyük kayak alanı olan Les Quatre Vallées’de 412 kilometrelik pistlerin yüzde 25’i siyah pistlerden oluşuyor.

Zorluk arayan ileri düzey kayakçılar, 30’dan fazla yokuş aşağı Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Piste de L’Ours’ta stres atabilirler.

Yeni başlayanlar için en iyi kayak merkezleri

1. Les Trois Vallées, Savoie, Fransa – 312 km’lik mavi yamaçlar / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 84,42

8 kayak alanına yayılan 600 kilometrelik pistlerin yarıdan fazlası (yüzde 52) mavi pistlerden oluşuyor. Les Trois Vallées, yeni ve daha az deneyimli kayakçılara bol çeşitlilik sunarken becerilerini geliştirmeleri için mükemmel bir destinasyondur.

2. Les Portes du Soleil, Haute-Savoie/Valais, Fransa/İsviçre – 310 km’lik mavi yamaçlar / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 76,71

Cenevre’ye sadece bir buçuk saat uzaklıkta bulunan Les Portes du Soleil, 310 km’lik mavi pistleriyle yeni başlayanlar için en erişilebilir kayak merkezlerinden biridir.

3. Val d’Isère, Savoie, Fransa – 170 km’lik mavi yamaçlar / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 59,87

Avrupa’nın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Val d’Isère, geleneksel olarak daha ileri düzey kayakçıları hedef almıştır. Ancak Solaise sektörünün genişlemesi yeni başlayanlar ve aileler için daha uygun araziler yarattı.

Snowboard için en iyi kayak merkezleri

1. Vail, Colorado, ABD / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 60,39

Vail kayak alanı biraz daha pahalı olmasına ve çok sayıda insanın ilgisini çekmesine rağmen snowboard yapanlardan tam not almıştır. Arka çanakları ve arazi parklarıyla Vail’de herkes için bir şeyler var.

2. Serre Chevalier, Hautes-Alpes, Fransa / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 58,32

Araştırmalara göre, aşırı inişleri, bankları ve oluklarıyla ve devasa bir doğal kar parkı ile Serre Chevalier, Fransa’da kayak yapmak için en iyi yerlerden biri.

Villeneuve’deki arazi parkı ve buzlu yarım boru da serbest stil tutkunlarına bolca eğlence sunuyor.

3. Whistler Blackcomb, Whistler, Kanada / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 56,34

Pek çok kişi tarafından Kuzey Amerika’nın en iyi kayak merkezi olarak kabul edilen Whistler, 2010 yılında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yaparak kış sporları cenneti olarak ününü bir kez daha teyit etti.

Ancak bu başarının bir dezavantajı, özellikle tatilin yoğun olduğu dönemlerde teleferiklerdeki kuyrukların uzun olabilmesidir.

Kayak sonrası için en iyi kayak merkezleri

1. Les Trois Vallées, Savoie, Fransa / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 84,42

Üçüncü görünümüyle Les Trois Vallées, neden Avrupa’nın kayak tacındaki mücevher olarak kabul edildiğini kanıtlıyor.

Val Thorens’teki gece hayatından Courchevel’deki Michelin yıldızlı restoranlara kadar après seçenekleri çok sayıda ve çeşitlidir.

2. Ski Arlberg, Vorarlberg, Avusturya / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 66,05

Après kulübeleri, barları ve kulüpleriyle St. Anton, Alpler’deki en iyi après sahnelerinden biriyle tanınır.

Daha sofistike bir şey arıyorsanız, Lech’te kayak yaptıktan sonra şampanya ve istiridyenin tadını çıkarabilirsiniz; ancak bu lüks deneyim ucuza gelmez.

3. Silvretta Arena, Tirol/Samnaun, Avusturya/İsviçre / Kayak İndeks Puanı: 100 üzerinden 61,70

Silvretta Arena kayak bölgesindeki Ischgl, partilerin etkin noktası olarak biliniyor ve après sahnesiyle en yüksek notları alıyor.

Ischgl adeta karlı bir İbiza olsa da, Samnaun köyü biraz daha rahattır ve sakin bir içkiyi çılgın bir partiye tercih edenler için daha uygundur.

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