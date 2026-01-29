Fransa’nın lüks kayak merkezinde yangın paniği: 270 kişi tahliye edildi

Fransa’nın en pahalı ve seçkin kayak merkezlerinden biri olan Courchevel’de çıkan otel yangını büyük paniğe yol açtı. Pistlerin hemen yanında yer alan beş yıldızlı Les Grandes Alpes Oteli’nde başlayan yangın kısa sürede büyürken, otelde konaklayan misafirler ve çalışanlar güvenlik gerekçesiyle bölgeden çıkarıldı.

Fransa’da facianın eşiğinden dönüldü

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yangın, otelin çatı katında başladı. Alevler gece boyunca büyüyerek yakındaki bir konuta ulaştı ve komşu otel Le Lana için de tehdit oluşturdu. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edildi.

270 kişi tahliye edildi, itfaiyeciler dumandan etkilendi

Olay sırasında otelde bulunan yaklaşık 270 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, yoğun duman nedeniyle dört itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Savoie Valiliği, Les Grandes Alpes’te kalan yaklaşık 90 misafirin Courchevel’deki diğer tesislere yerleştirildiğini, diğer tahliye edilenler için ise belediye tarafından geçici konaklama sağlandığını duyurdu.

110 itfaiyeci gece boyunca müdahale etti

Yangına müdahale için Savoie bölgesinden 110 itfaiyeci görevlendirilirken, Haute-Savoie ve Isère illerinden de destek ekipleri gönderildi. Ekipler gece boyunca alevlerin diğer binalara sıçramasını önlemek için çalıştı; söndürme faaliyetleri ertesi gün de sürdü.

Kar ve çatı yapısı müdahaleyi zorlaştırdı

Yetkililer, otelin taş kaplama ve metal çatısının yanı sıra çatı üzerinde biriken kalın kar tabakasının çalışmaları zorlaştırdığını açıkladı. Yangına ulaşabilmek için çatının bazı bölümlerinin sökülmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa’nın en pahalı kayak merkezlerinden biri

Courchevel, dünyadaki en yüksek beş yıldızlı otel yoğunluğuna sahip bölgeler arasında yer alıyor. Gecelik konaklama ücretlerinin 10 bin euroyu aşabildiği tesisleriyle bilinen merkez, uluslararası ünlülerin sıkça tercih ettiği destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

