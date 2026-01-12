TÜGVA futbolda genç yetenekleri bulacak

TÜGVA etkinliğinde yıldızlar sahada

TÜGVA Liseler Arası Futbol Turnuvası “GENÇLİG 2026” başlıyor.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

“Futbol kulüplerimizin yöneticileri ve scoutları da bu turnuvaları takip edecek. Yıldız adayı kardeşlerimiz bu organizasyonlara katıldığında, futbolda yükselmeleri için önemli bir fırsat yakalayacaklar.”

“Bu etkinliği destekleyen tüm kulüp yöneticilerine, şu an oynayan ve geçmişte oynamış sporcularımıza, Vincenzo Montella hocamıza ve Sayın Bakanımız (Osman Aşkın Bak) çok teşekkür ediyoruz.”

“Bu vesileyle futbolun birleştirici gücünü, aramızdaki farklılıkları aşmamıza yardımcı olan ve milletimizin kardeşliğini en güzel şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlamış olalım. İnşallah.”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene 60 bin gencimiz müsabakalarda oynayacak. 60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek, Türk futboluna büyük katkı sağlamış oluruz.”

Futbola temiz harekâtından dolayı takımlardan birçok oyuncu gitti ama alttan gelen genç çocuklar da var; içlerinde yurt dışına transfer olanlar da bulunuyor. Demek ki gençlere önem vermemiz lazım. Bu gençlerin içinden ne kadar çok yıldız yapıp Türk futboluna katarsak, büyük bir görev yapmış oluruz.”

Tanıtımda yapılan gösteri maçı yapıldı. Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman’ın üstlendiği kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin oynadı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu gibi isimler görev aldı.

Organizasyona Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da katıldı.