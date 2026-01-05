Nicolas Maduro suçlamaları reddetti

Nicolas Maduro: Savaş esiriyim

ABD’nin düzenlediği askeri operasyonla Venezuela’dan eşiyle birlikte alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hâkim karşısına çıktı.

Mahkemeye kelepçesiz getirilen Maduro’nun, turuncu hapishane elbisesi yerine lacivert tişört giydiği görüldü.

Venezuela Devlet Başkanı, duruşma salonuna girerken polisler, tercümanlar ve avukatlarla tokalaştı.

Mahkemeye tercüman aracılığıyla seslenen ve İspanyolca konuşan Maduro ön duruşmada suçlamaları kabul etmedi ve “Kendimi savaş esiri olarak değerlendiriyorum. Masumum, dürüst bir adamım, devlet başkanıyım” dedi.

Mahkeme tarafından hakları kendisine hatırlatılan Maduro, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu. Hâkim, bu talebin yerine getirileceğini teyit etti.

92 yaşındaki Ortodoks Yahudi yargıç Alvin Hellerstein, Maduro’nun sonraki duruşma tarihini 17 Mart olarak açıkladı.

Hellerstein, Maduro’ya adil yargılanacağı yönünde söz verdi.