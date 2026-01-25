Trump’tan Kanada’ya sert mesaj

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği günden bu yana attığı her adım dünyada yeni bir gerilim başlığı açarken, bu kez tartışmanın adresi Kanada oldu. Venezuela hamlesi ve Grönland çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada’nın Çin’le yakınlaşmasına sert tepki gösterdi. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’i hedef alarak, Çin’le yapılacak bir ticaret anlaşmasının ABD’ye “aktarma limanı” etkisi doğuracağını savundu ve bunun bedelinin ağır olacağını ilan etti.

Trump “Vali Carney” diyerek hedef aldı

Trump paylaşımında Kanada Başbakanı Mark Carney için “Vali Carney” ifadesini kullanarak dikkat çeken bir üslup benimsedi. Trump, Carney’in Kanada’yı Çin mallarının ABD’ye girişinde bir “drop off port” yani “aktarma limanı” haline getireceğini düşünmesi halinde “çok yanıldığını” söyledi.

“Çin Kanada’yı canlı canlı yer” iddiası

Trump, açıklamasında Çin’in Kanada’yı “canlı canlı yiyeceğini” öne sürdü. Bunun yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmayacağını savunan Trump, Çin’in Kanada’nın iş dünyasını, sosyal dokusunu ve yaşam biçimini yok edeceğini iddia etti.

Rest net: Yüzde 100 gümrük vergisi

Trump, Çin ile anlaşma yapılması halinde ABD’ye giren “tüm Kanada mallarına ve ürünlerine” derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump açıklamasında tarih ya da takvim vermedi ancak mesajındaki ton, Ottawa’ya yönelik baskıyı artıracağı şeklinde yorumlandı.

Davos konuşması sonrası tansiyon yükseldi

Trump ile Kanada arasındaki gerilim son günlerde daha da yükseldi. Kanada Başbakanı Mark Carney’in İsviçre’nin Davos kentinde yaptığı konuşma sonrası iki lider arasındaki tartışma büyürken, Trump da kendi açıklamalarında “Kanada, ABD sayesinde yaşıyor” ifadesini kullandı. Carney ise bu söyleme karşı çıkarak “Kanada, ABD sayesinde yaşamıyor. Kanada, Kanadalı olduğu için gelişiyor” mesajını verdi.

“Board of Peace” hamlesi de masadaydı

Trump’ın, kurmayı planladığı “Board of Peace” yapılanmasına Kanada’nın davetini geri çektiği bilgisi de öğrenildi. Aynı süreçte Trump’ın, Kanada’yı “Grönland üzerine inşa edilecek Golden Dome’a karşı olmak” ve “Çin’le iş yapmak” üzerinden de eleştirdiği aktarılıyor.

