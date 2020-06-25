Son Dakika: Van Özalp Deprem ile Sarsıldı

Van Özalp deprem ile sarsıldı. Son dakika haberine göre Van’ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van merkezi ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van Özalp depremi büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Van Özalp depremi sonrası ilçede halkın büyük bir korkuyla sokaklara döküldüğü bildiriliyor. Deprem’in Bitlis’te de şiddetli bir şekilde hissedildiği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Van ‘ın Saray ilçesi olduğunu, büyüklüğünü ise 5.2 olarak duyurdu. Kandilli’ye göre deprem yerin 5.2 kilometre derininde meydana geldi.

Van Özalp Deprem / Köylerde Hasar Vark

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı ilk açıklamada Özalp ilçesinden şu ana kadar hasar ihbarı gelmediğini açıkladı.

Vali Bilmez açıklamasında “Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok, ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise bazı köylerde hasarlı evlerin bulunduğu bildirildi.