Nottingham Forest, Liverpool’a yıkıldı

Nottingham Forest son anda yenildi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 yenen Nottingham Forest, son şampiyon Liverpool’u ağırladı.

Bu, aynı zamanda Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü olan ve en son Wolverhampton’ı çalıştıran Vitor Pereira’nın Nottingham’ın başında çıktığı ilk karşılaşma oldu.

Kırmızı-beyazlılar, İngiltere Premier Ligi’nin son şampiyonuna evinde son anda boyun eğdi.

90+7’de Alexis Mac Allister topu ağlara gönderdi: 0-1

Nottingham, bu sonuçla 27 hafta sonunda 27 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.

Liverpool ise 27 haftada 45 puanla 6. sırada kaldı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını sürdürdü.

Nottingham-Fenerbahçe karşılaşması 26 Şubat’ta TSİ 23:00’te oynanacak.

İngiltere Premier Ligi’nde saat 17:00’de oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sunderland-Fulham: 1-3

Crystal Palace-Wolverhampton: 1-0

Nottingham maça moralli çıkmıştı – Video