Alain Delon evini cephaneliğe çevirmiş

Fransız sinemasının efsane isimlerinden Alain Delon’un evinden çıkanlar hayrete düşürdü. Bir yetkilinin ünlü oyuncunun evinde silah fark edip ihbarda bulunmasının ardından polis, Delon’un Paris’in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon’da bulunan evinde dün arama yaptı. Ünlü ismin evinden çıkan 72 silah ve 3 bin mermiye polis el koydu. Savcılar, aynı zamanda evinde poligon da bulunan 88 yaşındaki Delon’un silah ruhsatının olmadığını açıkladı.

Fransız medyası, 2019 yılında felç geçirmesinin ardından sağlık durumu bozulan Alain Delon’un açıklanmayan ciddi bir rahatsızlığı olduğunu iddia ediyor. Delon, son olarak 2019’da Cannes Film Festivali’nde onursal Altın Palmiye ödülünü almıştı.

Alain Delon kimdir?

Alain Delon, 8 Kasım 1935’te dünyaya geldi. 1960’ların başından, 1980’lerin ortalarına kadar Avrupa’nın önde gelen aktörlerinden biri oldu.

1991 yılında Fransa’nın Onur Nişanı’nı aldı. 45. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Onursal Altın Ayı ödülünü kazandı. 2019 Cannes Film Festivali’nde Onursal Palme d’Or’u aldı.

Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı.

Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.

Babannesi Korsikalıdır. Baba tarafı Güney Fransa’dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi. 1964-1969 arası Nathalie Delon ile evli kalan aktörün bu evlilikten Anthony Delon, Nico’dan Christian Aaron Boulogne, Rosalie Van Breemen’dan Alain-Fabien Delon ve Anouchka Delon adlı 4 çocuğu vardır.

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