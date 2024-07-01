Moritanya’da Muhammed Veled Gazvani yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini yeniden Muhammed Veled Gazvani’nin kazandığı bildirildi.

Moritanya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun 29 Haziran’da düzenlenen seçimin sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Gazvani oyların yüzde 56,12’sine tekabül eden yaklaşık 550 bin oy alarak seçimi kazandı.

Oy sayımının tamamlandığı bilgisi aktarılan açıklamada, hukukçu Bayram el-Dah Abed’in oyların yüzde 22’sini alarak ikinci sırada kaldığı belirtildi.

Komisyon, Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar’ın yüzde 13 oyla seçimde üçüncü olduğunu kaydetti.

Seçime katılım oranının yüzde 55’in biraz üzerinde olduğu ifade edildi.

Abed: Sonuçları tanımayacağız

Seçimi ikinci bitiren Abed, seçim sonuçlarını tanımayacağını, bunun “seçim darbesi” olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında, seçimde hile yapıldığını öne süren Abed, kampanya yönetiminin seçim kayıtlarında yer alan sonuçları araştırdığını belirtti.

Abed, destekçilerini barışçıl sivil itaatsizliğe katılmaya ve Seçim Komisyonu kararlarına boyun eğmemeye, sonuçları tanımamaya çağırdı.

Moritanya güvenlik güçlerinin, toplanan bir grup Abed destekçisini dağıttığı ve başkent Nuakşot’taki Seçim Komisyonu karargahına doğru ilerlemesini engellediği belirtildi.

Muhammed Veled Gazvani kimdir?

Muhammed Veled Gazvani 4 Aralık 1956’ta dünyaya geldi. Gazvani, Afrika ülkesi Moritanya’da 1 Ağustos 2019 tarihinden bu yana devlet başkanlığı makamında bulunmaktadır.

2008 ile 2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak ordunun başında bulunan Gazvani, Ekim 2018 ile 15 Mart 2019 tarihleri arasında da Muhammed Veled Abdül Aziz iktidarında Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

2019 yılında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinden başarılı bir şekilde ayrılan Gazvani, oyların %52,01’ini alarak ülkesinin yeni devlet başkanı olarak seçilmiştir.

1 Ağustos 2019 tarihinde görevi önceli Abdül Aziz’den devralarak makama gelmiştir.

Fransa‘da sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ yüzde 34 ile seçim yarışını önde götürüyor.

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