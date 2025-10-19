Netanyahu yeniden aday olacağını açıkladı

İsrail siyasetinde yeni bir dönem tartışması başladı. Ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha başbakanlık yarışına gireceğini duyurdu. Netanyahu, ülke basınına yaptığı açıklamada, Kasım 2026’da yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olacağını belirterek, “Halkın desteğiyle kazanacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim tarihi öne çekilebilir

İsrail kamu yayıncısına göre hükümet, genel seçim tarihini Kasım 2026’dan Haziran’a çekmeyi değerlendiriyor. Henüz resmi bir karar alınmasa da bu olasılık siyasetin gündemine oturdu.

İsrail yasalarına göre meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi, başbakanın tavsiyesi ve cumhurbaşkanının onayıyla mümkün oluyor.

Anketler yarışın çekişmeli olacağını gösteriyor

Maariv gazetesinde yayımlanan son ankete göre, Netanyahu’nun liderliğindeki blok 52 sandalye, muhalefet ise 58 sandalye kazanıyor. Arap partiler ise 10 sandalye ile kilit konumda görünüyor.

İsrail’de hükümet kurabilmek için 120 sandalyelik Knesset’te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Ancak muhalefet partileri, Arap partilerle ittifak kurmayı defalarca reddetmişti.

Uzun siyasi kariyer ve yargı süreci

Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinde en uzun süre görev yapan başbakan olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar beş kez farklı dönemlerde başbakanlık yapan Netanyahu, halen devam eden yolsuzluk davaları nedeniyle de yargı sürecinde bulunuyor.

Kendisine yöneltilen rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Netanyahu, bunları “kendisine karşı yürütülen siyasi kampanya” olarak nitelendiriyor.

Netanyahu’ya uluslararası baskılar da artıyor

Netanyahu, iç siyasette olduğu kadar uluslararası arenada da baskı altında. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2024 yılında Netanyahu hakkında Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar iddiasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.

