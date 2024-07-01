Fransa’da aşırı sağ zaferini kutluyor

Fransa’da aşırı sağ, Fransız siyasetindeki hakimiyetlerini teyit eden ve iktidara gelmelerini sağlayan ilk tur parlamento seçimlerinin ardından ilk sıraya yerleşti.

Marine Le Pen destekçilerinin yüzü gülüyor

Marine Le Pen’in göçmen karşıtı Ulusal Mitingi’nin (RN) destekçileri, başkanın “Macronist bloğunun neredeyse tamamen yok edildiğini” söylerken alkışladılar.

RN oyların %33.1’ini alırken, sol ittifak %28, Macron kampı ise %20.76 oy aldı.

28 yaşındaki RN parti lideri Jordan Bardella, “Fransızlar bize oy verirse, tüm Fransız halkının başbakanı olmayı hedefliyorum” dedi.

Marine Le Pen ve Jordan Bardella’nın istediği, 577 sandalyeli Ulusal Meclis’te 289 sandalyeyle mutlak çoğunluk elde etmek.

İkinci tur pazar günü

Önümüzdeki Pazar günü yapılacak ikinci tur ikinci tur oylamalara ilişkin koltuk tahminleri, bu oyların yetersiz kalabileceğini gösteriyor.

Mutlak çoğunluk olmadan Fransa’nın parlamentosu askıda kalacak ve RN göç, vergi kesintileri ve kanun ve düzen planlarını hayata geçiremeyecek.

Emmanuel Macron’un bu seçim çağrısı yapmasına gerek yoktu ancak RN’nin Avrupa seçimlerindeki zaferinden sonra bunun “en sorumlu çözüm” olduğunu söyledi.

Bu, şimdi siyasi düzeni altüst etme tehlikesi taşıyan bir kumardı; 10,6 milyon Fransız vatandaşı RN’ye ve onları destekleyen bazı muhafazakar Cumhuriyetçilere oy verdi.

Katılım oranı %66,7 ile 1997’den bu yana parlamentonun ilk turunda kaydedilen en yüksek orana ulaştı. Bu, üç haftalık yıldırım hızındaki bir kampanyanın ardından gelen oylamanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Daha ilk turda oyların yarısından fazlasını alarak 37 Ulusal Birlik Milletvekili seçilirken, sol görüşlü Yeni Halk Cephesi’ne ise 32 milletvekili seçildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplandılar

Yüzlerce sol görüşlü seçmen, RN’nin başarısından duydukları öfke ve şaşkınlığı dile getirmek için Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Macron, görüşmeyi başbakanı Gabriel Attal’a bıraktı ancak Attal, “ikinci turda geniş, açıkça demokratik ve cumhuriyetçi bir ittifakın” zamanının geldiğini belirten bir açıklama yaptı.

Diğer liderler coşkulu taraftarlarına hitap ederken, Bay Attal, Hôtel Matignon’daki ikametgahının dışında kısa ve ciddi bir konuşma yaptı.

“Ulusal Miting’e tek bir oy bile gitmemeli,” diye ilan etti. “Bahisler açık – Ulusal Miting’in mutlak çoğunluğa sahip olmasını engellemek.”

Fransa Boyun Eğmeyen’in (LFI) yıpratıcı lideri Jean-Luc Mélenchon, “Kesin olan bir şey var ki, Bay Attal artık başbakan olmayacak.”

Ulusal Birleşme’ye birkaç puan farkla yaklaşan Yeni Halk Cephesi’ni oluşturan sol partilerin en radikali odur.

Ancak Başbakan’la aynı fikirdeydi ve RN’ye bir oy daha verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik’in, Fransız toplumunun aşırı sağ kesiminde kök salmasından, üç Fransız seçmenden birinin desteğini almasına kadar uzanan uzun bir yolculuğu oldu.

Fransa’nın bir sonraki başbakanı olabilecek karizmatik bir genç liderleri var ve sınıflarda cep telefonlarının yasaklanmasından enerji vergilerinin düşürülmesine, yabancılardan sağlanan yardımların kaldırılmasına kadar uzanan bir dizi politikaları var.

Patrick adlı bir seçmen, RN’nin Paris’in doğusundaki potansiyel yeni kalelerinden birinde, “Sokaklarda güvensizlik olduğunda insanlar mutlu değil” dedi.

Cumhuriyetçi partisini bölüp Ulusal Birlik ile ittifak kuran ve bunu “eşi benzeri görülmemiş ve tarihi” olarak nitelendiren muhafazakar lider Eric Ciotti, “Zafer görünüyor” dedi.

Başbakan Attal, “birkaç yüz” seçim bölgesinde partisinin adaylarının RN’yi engellemek için en iyi konumda olacağını söyledi.

Aşırı sağın “felaket projesiyle ülkeyi yönetmesini” engellemenin ahlaki bir görev olduğunu söyledi.

Ancak üçüncü gelen merkezci adayların çoğunun, Sosyalist, Yeşiller ya da Komünist bir rakibin RN’yi yenme şansının daha yüksek olması durumunda, kenara çekilmesi bekleniyor.

Genel olarak Bay Mélenchon’un partisine boyun eğmeyi reddedebilirler, ancak üçüncü sırada yer alan bir Macron adayı, LFI rakibi Francois Ruffin’e daha iyi bir zafer şansı vermek için geri çekildiğini söyledi.

Albane Branlant, “Siyasi rakipler ile cumhuriyetin düşmanları arasına bir çizgi çekiyorum” dedi.

Jean-Luc Mélenchon, partisinin adaylarının üçüncü sırada, RN’nin ise önde olması durumunda kendilerinin de çekileceğini söyledi.

Macron’un Sosyalist selefi ve eski patronu François Hollande’ın ifadesiyle: “Meclis’te aşırı sağın çoğunluğu elde etmesini engellemek bizim için elzem bir görevdir.”

Fransa‘da sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ yüzde 34 ile seçim yarışını önde götürüyor.

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