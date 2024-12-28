New York’ta korkutan olay! Gizemli yanık vakası

New York’un en işlek tren istasyonlarından Penn Station’da Cuma akşamı yaşanan olayda, 67 yaşındaki bir adam ciddi yanıklarla bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı. New York İtfaiyesi, adamın yanıklarının ciddi ancak hayati tehlike oluşturmadığını açıkladı. Adamın kimliği henüz doğrulanamazken, olayın nedeni ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

New York’ta neler oluyor?

Penn Station’da, tren raylarına girişe yakın bir koridor sarı güvenlik şeritleriyle kapatıldı. New York Eyalet Polisi, Metropolitan Ulaşım İdaresi ve İtfaiye ekipleri bölgede inceleme yaparken, güvenlik kameralarındaki görüntüler inceleniyor. Yetkililer, olayın arkasında bir suç unsuru olup olmadığını henüz belirleyemedi.

Geçtiğimiz günlerdeki metro faciası ile bağlantı şüphesi

Bu olay, New York metrosunda geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici bir vakadan yalnızca günler sonra gerçekleşti. Coney Island İstasyonu’nda bir kadın, durakta bekleyen trende ateşe verilerek öldürülmüştü. Polis, bu iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Toplumda artan endişe

New York’ta kısa süre içerisinde yaşanan bu tür olaylar, kamuoyunda güvenlik endişelerini artırmış durumda. Penn Station’da yaşanan bu yeni olay, New Yorkluların toplu taşıma güvenliğiyle ilgili daha fazla önlem alınması gerektiğini düşündürüyor.

Polis ve yetkililerden açıklama bekleniyor

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililerden yeni bilgiler bekleniyor. Penn Station’da günlük rutin hayat normale dönse de, bu tür olaylar şehirdeki huzursuzluğu artırmaya devam ediyor.

New York’un Brooklyn bölgesinde metroda bir kadın, çakmakla ateşe verilerek hayatını kaybetti. Saldırgan, lise öğrencilerinin ihbarı üzerine gözaltına alındı.

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