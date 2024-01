Venedik Karnavalı 2024: Marco Polo’ya Saygı

“Ad Oriente (Doğuya) Marco Polo’nun muhteşem Yolculuğu” çağrıştırıcı etkinlik başlığıyla Venedik Karnavalı 2024, en büyük gezginlerden biri olan Marco Polo’yu kutluyor.

Marco Polo, 8 Ocak 1324’te gerçekleşen ölümünün 700. yıldönümünde, Venedik karnavalı geleneğinin kahramanı olarak lagüne geri dönüyor.

İtalya’daki Venedik Karnavalı’nın 2024 edisyonunun merkezinde seyahat, keşif ve daha önce sadece hayal edilen dünyalarla karşılaşma teması var.

O zamanlar genç olan Marco’nun yeni harikalar keşfetmek için çıktığı yolda, bakışlarını “Doğu’ya” çevirecek hayal gücüne doğru fantastik bir yolculuk.

27 Ocak’tan 13 Şubat’a kadar Venedik şehri, turistleri ve Venediklileri gösteriler, müzik ve sanatla hareketlenen sokaklar ve meydanlarda gezdirecek, tüm şehre yayılan bir Karnaval için bu olağanüstü yolculuğun haritası olacak.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Marco Polo teması hakkında şunları söyledi:

“Venedik, uluslararası mesleğinin en önemli ve en büyük temsilcilerinden birini, Avrupa ile Doğu arasında tarihin en ilgi çekici yolculuklarından birini gerçekleştiren ve halklar arasındaki ilişkilerde silinmez bir iz bırakacak olan adamı kutluyor.

Belediye yönetimi, Venedik’in Doğu ile diplomatik ve ticari ilişkileri tarihinde Marco Polo’nun rolünü teyit eden kutlamalara karar verdi.

Karnaval, genç Venedikli Marco’nun gerçeklik ile fantezi arasında çözülen ve bizi baştan çıkarmaya ve bugün de hayal kurmamıza devam eden büyük çekiciliğe sahip bir anlatıya hayat veren hikayesine dalmak için bir fırsat olacak.”

2024 Venedik Karnavalı, Teatro La Fenice’nin Sanat Yönetmeni ve Set Tasarımcısı Massimo Checchetto’nun imzasını taşıyor ve şehri, Marco Polo’nun karşılaştığı medeniyetlerin ve kültürlerin ilhamla şekilleneceği fantastik bir ülkeye dönüştürecek.

Venedik Karnavalı: 2024’te katılıyorsanız neler beklemelisiniz?

Dünyaca ünlü Venedik Karnavalı 27 Ocak’ta başlayacak. Bu yıl hangi etkinlikler var ve önemli tarihler neler?

Venedik yılın herhangi bir zamanında büyülü bir şehirdir, ancak büyüklüğü ve prestijiyle her yıl dünyanın her yerinden on binlerce ziyaretçiyi çeken yerel Karnaval kutlamaları sırasında güzelliği muhtemelen daha da büyüleyici hale geliyor.

Yüzen şehir, tümü yaklaşık 18 günlük karnaval eğlencesine yayılan su geçitleri, kaliteli yemek deneyimleri ve sokak sanatı performanslarından oluşan çeşitli bir program düzenlemeye hazırlanırken, bu yılki edisyonun tarihleri ​​hangileri?

Venedik Karnavalı etkinlik tarihleri

Geçmişi 14. yüzyılın sonlarına kadar uzanan bir gelenek olan Venedik Karnavalı, bir festa mobile (“hareketli festival”) olup, başlangıç ve bitiş tarihlerinin her yıl ayin takvimine göre değiştiği anlamına gelir.

Bu yılki kutlamalar, şehrin çeşitli yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çok sayıda müzik, dans ve tiyatro gösterisinden oluşan Venedik Karnavalı Sokak Gösterisi’nin lansmanı ile 27 Ocak Cumartesi günü resmi olarak başlayacak.

Bu, hem centro storico’da (şehir merkezi) hem de lagünün daha küçük adalarında ortaya çıkacak yaklaşık üç haftalık etkinliklerin başlangıcı olacak.

Her zaman olduğu gibi, kutlamalar giovedì Grasso (‘Şişman Perşembe’, 8 Şubat’a denk geliyor) ile Martedì Grasso (13 Şubat’a denk geliyor) arasındaki altı günde zirveye çıkacak.

Venedik Karnavalı’nın en popüler ve en çok beklenen etkinliklerinin bu günlerde gerçekleşmesi planlanıyor. Ancak bu aynı zamanda şehrin kalluslarının ve meydanlarının da en kalabalık olacağı dönem olacak.

Ana etkinlikler

Kutlamalar, 27 Ocak Cumartesi günü yukarıda bahsedilen sokak gösterisiyle başlayacak ve ertesi gün, sevilen Pantegana (dev bir lağım faresi şeklindeki tekne) de dahil olmak üzere geleneksel Venedik gemilerinin süzülüşünü görecek bir su geçit töreniyle devam edecek.

Festa delle Marie: 12 genç yerel kadının Rönesans kostümleri giydirdiği, şehrin her yerinde geçit töreni yaptığı ve ardından hangisinin en iyi Maria’yı yapacağına dair bir oylamaya tabi tutulduğu tarihi bir güzellik yarışması. Etkinlik 3 Şubat 2024’te

Yarışmanın kazananı, festivalin son günü olan Salı günü La Fenice opera binasında açıklanacak.

Arsenal’de (Venedik donanmasının eski merkezi) yer alan yüzen sahnelerde gerçekleştirilen bir müzik ve dans gösterisi olan Terra Incognita (kelimenin tam anlamıyla ‘Bilinmeyen Ülke’), 2 Şubat Cuma günü neredeyse her gün devam edecek performanslarla başlayacak.

Terra Incognita, konukların partinin temasına uygun olarak dönem kostümleri giymelerinin isteneceği bir kaliteli yemek deneyimi olan Büyük Han’ın Sarayı’nda.

Parti, Büyük Kanal’a bakan, 15. yüzyıldan kalma muhteşem bir saray olan Ca’ Vendramin Calergi’de düzenlenecek ve sekiz farklı tarihte halka açık olacak.

Festival boyunca yukarıda özetlenen önemli etkinliklerin yanı sıra şehrin çeşitli mekanlarında sokak sanatı performansları, atölye çalışmaları, sergiler ve seminerler de gerçekleştirilecek.

Bunlardan bazıları önceden rezervasyon gerektirir ve bunu Venedik Karnavalı resmi web sitesinde yapabilirsiniz.

Kostümlü bir kadının San Marco Meydanı’ndaki çan kulesinden meydanın merkezine kadar bir kabloyla ‘uçtuğu’ geleneksel tören olan Volo dell’Angelo (“Meleğin Uçuşu”), devam eden onarım çalışmaları nedeniyle üst üste ikinci kez yapılamayacak.

Venedik Karnavalı 2024 kalabalık olacak mı?

Şu anda bu yılki Karnaval sırasında kaç kişinin Venedik’i ziyaret etmesinin beklendiğine dair resmi bir tahmin bulunmuyor.

Bununla birlikte, festival boyunca şehir genellikle yaklaşık bir milyon ziyaretçi görüyor ve etkinliğin son aşamalarında günde 150.000 turist ile zirve yaptığı görülüyor.

Şehirdeki en yoğun zaman genellikle giovedìgrasso (8 Şubat) ile martedìgrasso (13 Şubat) arasındaki altı günlük dönem, özellikle de hafta sonu (10 ve 11 Şubat).

Yoğun ziyaretçi akını göz önüne alındığında, yerel ulaşım operatörü ACTV, otobüslerde ve su otobüslerinde aşırı kalabalığı önlemek için her yıl Karnaval süresi boyunca daha fazla sefer düzenliyor.

