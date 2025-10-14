Nicolas Sarkozy 21 Ekim’de cezaevine girecek

Fransa’nın 2007–2012 dönemindeki cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (70), Yargıtay’ı andıran üst mahkeme süreçlerinin ardından hakkında verilen 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 21 Ekim tarihinde Paris’teki La Santé cezaevine teslim olacak. Mahkeme, Sarkozy’yi 2007 seçim kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edilmesine ilişkin “suç örgütüyle işbirliği / kriminel komplo” suçlaması kapsamında mahkûm etti; Sarkozy kararı “skandal” diye nitelendirip itiraz etti.

Nicolas Sarkozy ayrı bölümde kalacak

Sarkozy’nin cezasının infazına ilişkin yetkililer, eski devlet başkanının La Santé’de kendisine ayrılacak bir hücrede kalacağını, günlük bir saat egzersiz hakkı ve haftada üç ziyaret hakkına sahip olacağı bilgisini paylaştı. Güvenlik gerekçesiyle özel önlemler alınması, gerektiğinde savunmasız mahkûmlar için ayrılmış birimde veya izolasyonda tutulmasının değerlendirilebileceği bildirildi.

Hukuki süreç sürüyor

Sarkozy verilen hükmü kabul etmiyor ve karara itiraz etti. Avukatları, temyiz yoluyla kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti; Paris istinaf mahkemesi yeni duruşmayı düzenleyebilecek yetkiye ve süreye sahip. Bu süreçte savcılık ve savunma arasındaki usuli başvurular devam edecek; avukatların ilk aşamada infazın ertelenmesi için müracaat etme hakkı bulunuyor ancak mahkeme aksi bir karar almadıkça Sarkozy infazı beklemeden cezasını çekmeye başlayacak.

Önceki davalar ve itibar kaybı

Sarkozy, görev süresinin ardından çeşitli yargı süreçleriyle karşılaştı. Son yıllarda başka mahkûmiyet kararları da alan eski Cumhurbaşkanı, daha önce rüşvet ve yasadışı kampanya finansmanı gibi farklı suçlamalarla yargılanmış; bazı hükümlerde elektronik kelepçe uygulaması ve şartlı tahliye uygulamaları gündeme gelmişti. Gündeme gelen mahkûmiyetler sonucunda Sarkozy, ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Légion d’Honneur’dan da etkilenmişti.

Siyasi yankılar

Sarkozy sağ cephede hâlâ belirli bir etkiye sahip bir siyasetçi olarak görülüyor; hüküm ve olası hapis cezası Fransız politik gündeminde geniş yankı uyandırdı. Mahkûmiyetin Avrupa siyasetinde de emsal teşkil edebileceği değerlendirmeleri yapılıyor; Sarkozy’nin hapse girmesi, modern dönemde bir AB ülkesinin eski devlet başkanının cezaevine girmesi bakımından nadir bir olay olarak kayda geçecek.

