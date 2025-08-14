Gazze’de yardım krizi derinleşiyor

Gazze’de açlık ve ilaç sıkıntısı giderek ağırlaşırken, 100’den fazla uluslararası insani yardım kuruluşu ortak bir mektup imzalayarak İsrail’e çağrıda bulundu. Oxfam ve Médecins Sans Frontières (MSF) gibi önde gelen kuruluşların da yer aldığı açıklamada, İsrail’in mart ayında devreye soktuğu yeni kurallar nedeniyle yardımların engellendiği ve birçok kuruluşun tek bir kamyon dahi malzeme sokamadığı belirtildi.

Gazze’ye yardım zorluğu

Ortak mektupta, İsrail’in uygulamaya koyduğu yeni kayıt ve denetim düzenlemeleri nedeniyle insani yardımın durma noktasına geldiği vurgulandı. Kurallara göre, İsrail’i “gayrimeşru” gösterecek ya da Filistinli personeline dair detaylı bilgi vermeyecek kuruluşların çalışmasına izin verilmiyor. Temmuz ayında 60’tan fazla yardım talebinin reddedildiği aktarıldı.

Açlık ve sağlık krizi büyüyor

Yardım kuruluşları, yaşanan engellemeler nedeniyle hastanelerde en temel malzemelerin bile bulunamadığını, çocukların, yaşlıların ve engellilerin açlık ve önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitirdiğini duyurdu. MSF’den Aitor Zabalgogeazkoa, “Militarize edilmiş gıda dağıtım sistemi açlığı silaha dönüştürdü” ifadesini kullandı.

Yardımlar limanda bekliyor

Amerikan Near East Refugee Aid (Anera) CEO’su Sean Carroll, “7 milyon dolarlık hayati yardımımız, 744 ton pirinç dahil, Aşdod’da sadece birkaç kilometre ötede bekliyor” dedi. Oxfam’dan Bushra Khalidi ise, İsrail’in 2,5 milyon dolardan fazla yardım malzemesini reddettiğini belirterek sürecin yardım kuruluşlarının bağımsızlığını tehdit ettiğini kaydetti.

İsrail’in savunması

İsrail ise suçlamaları reddediyor. İsrail ordusuna bağlı Cogat kurumu, gerekli kayıtları tamamlayan yaklaşık 20 kuruluşun yardım ulaştırmaya devam ettiğini ve günde 300 kamyonun Gazze’ye girdiğini açıkladı. Ancak BM’ye göre ihtiyaç en az 600 kamyon. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, “Yardım kuruluşlarının bir kısmı düşmanca ve şiddet yanlısı faaliyetler için kalkan görevi görüyor” dedi.

Bombardıman ve insani tablo

İsrail, Gazze kentinde yeni bir operasyon hazırlığı yaparken bombardımanını yoğunlaştırdı. İsrail, çatışma alanlarının dışındaki sivillere yardım ulaştırılacağını açıklasa da bunun hangi mekanizmalarla yapılacağı belirsiz. MSF Genel Sekreteri Chris Lockyear, mevcut yardım mekanizmasını “ölüm kapanı” olarak niteledi ve Gazze’de durumun “ip üzerinde asılı” olduğunu söyledi.

Çatışmanın bilançosu

7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısında 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi rehin alınmıştı. Ardından başlayan İsrail’in Gazze operasyonunda Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre ölü sayısı 62 bini aştı. Ayrıca 106’sı çocuk olmak üzere 235 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

