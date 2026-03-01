ABD İran Savaşı! Jasikevicius mahsur kaldı

ABD İran Savaşı! Sarunas Jasikevicius savaş mağduru

ABD İran Savaşı‘nda Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, ağır füze saldırısına uğrayan Dubai‘de mahsur kaldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Dubai Basket’in desteğiyle Avrupa’ya dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

Seçeneklerden biri, Umman veya Suudi Arabistan gibi uçuşların devam ettiği komşu ülkelere kara yoluyla geçiş yapmak.

Dubai Basket yetkilileri, bölgede mahsur kalan isimlere yardımcı olmaya çalışıyor.

Fenerbahçe Beko, Saras Jasikevicius’un yanı sıra Armando Bacot’un da Dubai’de olduğunu açıkladı:

“Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, Milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır.”

