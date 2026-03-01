ABD İran Savaşı! Netanyahu, Berlin’e mi gitti

ABD İran savaşı! Netanyahu’nun uçağı havalandı

ABD İran Savaşı‘nda İran’da başta Dini Lider Ali Hamaney ile üst askeri kadronun düzenlenen saldırıyla öldürülmesi tansiyonu zirveye ulaştırdı.

ABD İran Savaşı‘nda Ruhani lider Ali Hamaney’e düzenlenen saldırıyı ABD Gizli Servisi CIA’in yönlendirmesiyle İsrail’in yaptığı bildirildi.

İran gece saatlerinde üst üste düzenlediği füze saldırılarıyla İsrail’in başkenti Tel Aviv’e ağır hasar verdi.

Tel Aviv’de halkın önemli bölümü geceyi sığınaklarda geçirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun uçağı Zion sabah saatlerinde havalanarak önce Yunanistan, ardından Almanya’nın başkenti Berlin’e indi.

Bazı kaynaklar Netanyahu’nun Almanya’da olduğunu ileri sürerken bazı kaynaklara göre ise İsrail Başbakanı hâlâ ülkesinde.

Netanyahu’nun eşinin ve oğlunun ise ABD’de oldukları iddia ediliyor.

İran ise Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrası kırmızı bayrak çekerek intikam yemini etti ve “ABD ve İsrail’e bugün hiç yaşamadıkları bir saldırıyı gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

İran’ın son olarak ise Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan ABD ve İngiliz üslerini vurduğu iddia edildi.

