Geçici Başkan Rodriguez’den ABD’ye mesaj

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi devralan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’ye yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayımladığı mesajda, barış ve uluslararası işbirliğine dayalı bir yaklaşım istediklerini vurguladı.

Rodriguez’den dünyaya ve ABD’ye mesaj

Rodriguez, paylaşımında dünyaya ve ABD’ye seslenerek, dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını ifade etti. Barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineleyen Rodriguez, Venezuela’nın bu yöndeki tutumunun net olduğunu belirtti.

Bölgesel ilişkilere vurgu

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini dile getiren Rodriguez, komşu ülkelerle ilişkilerde diyalog ve karşılıklı anlayışın esas alınması gerektiğini söyledi.

ABD’ye işbirliği çağrısı

Rodriguez, ABD hükümetini uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğine davet etti. Ortak kalkınmayı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep eden Rodriguez, çatışma yerine diyalog vurgusu yaptı.

“Savaş değil, barış ve diyalog” vurgusu

Rodriguez, açıklamasında “Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor.” ifadelerini kullandı. Bu mesajın Nicolas Maduro tarafından da her zaman dile getirildiğini belirten Rodriguez, artık bunun tüm Venezuela’nın ortak mesajı olduğunu söyledi.

Geçici görev kararı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi’nin, Maduro’nun alıkonulmasının ardından Delcy Rodriguez’in geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdiği hatırlatıldı.

Caracas’ta patlamalar ve saldırı iddiası

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulduğu bildirilmişti. Venezuela yönetimi, yaşananların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD’den Maduro açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

Uluslararası tepkiler

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirmiş, bazı ülkeler ise açıklamalarıyla ABD’ye destek vermişti.

