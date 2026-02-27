Samsunspor’un rakibi belli oldu

Samsunspor, Trabzonspor’u geçti

Samsunspor, Makedonya’dan Shkendija’yı 1-0 ve 4-0’lık skorlarla elemişti.

Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda İspanya Ligi’nden Rayo Vallecano ile eşleşti.

Samsun, eşleşmenin ilk karşılaşmasını 12 Mart’ta kendi sahasında, rövanş mücadelesini ise 19 Mart’ta deplasmanda oynayacak.

Kırmızı-beyazlılar, Skhendija eşleşmesinden topladığı puan katkıları ile birlikte ülke puanına katkı sıralamasında Sivasspor ve Trabzonspor’u geride bırakarak 5. sıraya yükseldi.

Samsunspor, Rayo’yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK galibiyle oynayacak.

Rayo Vallecano lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanla 5. sırada tamamladı.

Bu sezon 24 yıl aranın ardından Avrupa kupalarına dönen Madrid ekibinde Alvaro Garcia, attığı 10 golle takımının en golcü ismi konumunda.

Vallecano, her ne kadar Konferans Ligi’nde başarılı bir performans gösterse de La Liga’da beklentilerin altında bir sezon geçiriyor.

Inigo Perez’in öğrencileri, 24 maçta topladığı 26 golle ligde 15. sırada yer alıyor.

Bu 24 maçta yalnızca 22 gol atan İspanyol ekibi, Konferans Ligi’nin lig aşamasında ise 6 maçta attığı 13 golle turnuvanın en golcü takımlarından biri olmayı başardı.

UEFA Konferans Ligi’nde diğer eşleşmeler şöyle:

Samsunspor farka koştu – Video