Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi’nde liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin’in Tiencin şehrinde yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Zirve kapsamında Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Aliyev ile ikili ilişkiler ve enerji gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovun da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliği ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde yürütmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı da kabul etti. Görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barış için atılan adımlar ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi konusu gündeme geldi. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye’nin sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Çinli yetkiliyle ticaret ve iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile Tiencin Konukevi’nde bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptıkları temaslara atıfta bulunarak, “Ülkenizle her alanda işbirliğini geliştirme kararlılığımızı vurguladık. Bu işbirliğini Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi platformlarda da güçlendirmeyi arzu ediyoruz” dedi. Erdoğan, 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini dengeli ve sürdürülebilir biçimde artırmak istediklerini de kaydetti.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

