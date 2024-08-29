Küçükçekmece’de metrobüs faciası

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Metrobüs faciası kanlı bitti

Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 3’si ağır 38 kişinin de kazada yaralandığı açıklandı. Kaza sonrası metrobüs seferleri bir süre yapılamadı. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla seferler tekrar başladı.

Metrobüs kazası nasıl gerçekleşti?

Metrobüs hattında bir süredir beyaz yol çalışması yapılıyor. Beylikdüzü’ne giden metrobüs şoförü ana yola girmesi gerekirken metrobüs yolunda seyretti. Yönlendirme aracısı son dakika fark eden metrobüs şoförünün yaptığı fren ise kazaya engel olmadı.

Vali Gül’den açıklama geldi

İstanbul Valisi Davut Gül yaşanan metrobüs kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Saat 08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.