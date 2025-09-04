Türk yatırımcıların Yunanistan Golden Visa başvurularında rekor artış

Yunanistan, son yıllarda Türk yatırımcıların en çok yöneldiği ülkelerden biri haline geldi. Gayrimenkul yatırımı karşılığında verilen “Golden Visa” oturum programına yapılan başvurularda rekor seviyede artış yaşandı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı verilerine göre, 2014-2025 döneminde 2 bin 449 Türk vatandaşı geçici oturma izni alırken, yalnızca son bir yılda başvurular %152 artış gösterdi.

Yatırım tabanı 800 bin Euro’ya çıkmadan önce yoğun başvuru

Türk yatırımcıların ilgisindeki artışta, Yunanistan’ın Golden Visa için gereken yatırım miktarını 500 bin Euro’dan 800 bin Euro’ya yükseltmeden önceki dönemde yapılan gayrimenkul alımlarının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bakanlık verilerine göre, programa başvuranların birinci derece yakınları da bu haktan yararlanabiliyor.

İsrail ve Çin’den de dikkat çeken başvurular

Aynı dönemde, İsrail vatandaşlarının da başvurularında %96 artış yaşandı ve 510 kişi geçici oturma izni aldı. Çin ise Yunanistan Golden Visa programının en büyük başvuru sahibi oldu. Toplam 7 bin 128 Çin vatandaşı geçici oturma izni elde ederek ilk sırada yer aldı.

23 bini aşkın başvuru

2014 yılından bu yana Yunanistan’a Golden Visa başvurusu yapan üçüncü ülke vatandaşlarının toplam sayısı 23 bin 221’e ulaştı. Türkiye, İsrail ve Çin’den gelen başvuruların bu artışta belirleyici olduğu ifade ediliyor.