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Zuhal Böcek yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, hakkında yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı.

NationalTurk FR27/07/2025
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Antalya’da yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve ardından görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ailesine yönelik adli işlemler sürüyor. Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in eşi Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Zuhal Böcek’in ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

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1 Böcek ailesine yönelik soruşturma derinleşiyor
2 Gökhan Böcek halen yurt dışında
3 Muhittin Böcek görevden uzaklaştırılmıştı

Böcek ailesine yönelik soruşturma derinleşiyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, 5 Temmuz’da Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, Zeynep Kerimoğlu ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gökhan Böcek halen yurt dışında

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan Gökhan Böcek’in, eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile birlikte yurt dışında olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Zuhal Böcek’in Türkiye’ye dönmesiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi. Gökhan Böcek’in ise halen yurt dışında bulunduğu kaydedildi.

Muhittin Böcek görevden uzaklaştırılmıştı

Tutuklanan Muhittin Böcek, daha sonra geçici olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, aile bireyleriyle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

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NationalTurk FR27/07/2025
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