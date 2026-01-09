Fenerbahçe’ye bir yıldız daha: Ademola Lookman

Ademola Lookman, Afrika’da zirvede

Fenerbahçe, Lazio’dan Matteo Guendouzi‘yi 28 milyon Euro’ya transfer etmesinin ardından İtalya’dan bir yıldıza daha kancayı attı.

Sarı-lacivertlilerin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Ademola Lookman transferi için önümüzdeki hafta Atalanta yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek.

Afrika Kupası’nda Nijerya formasıyla 3 gol, 4 asistle skor katkısında ilk sırada bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Kanarya’ya gelmeye sıcak bakıyor.

Atalanta Kulübü ise Fenerbahçe’nin 5 milyon Euro kiralama bedeli artı 27 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kabul etmeye hazır.

334 maçta 90 gol, 44 asist yapan Lookman, Türkiye’den kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı.

Nijeryalı futbolcu, yakın çevresinden hem Türkiye hem de Fenerbahçe hakkında detaylı bilgiler aldı. Sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakan Lookman’ın, sarı-lacivertlilerde oynamayı ciddi şekilde istediği öğrenildi.

Transfer sürecinde Fenerbahçe’nin atacağı adımlara bağlı olarak, kulübüne baskı yapmaya da hazır!

Fenerbahçe’nin yıllık 9 milyon Euro maaş teklifini kabul eden Lookman’ın transferinde, kulübün Nijeryalı efsanesi Jay Jay Okocha’nın da önemli rol oynadığı bildirildi.

Bu arada başkan Sadettin Saran ve ekibi, Atletico Madrid’den eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.