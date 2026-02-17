Diyarbekirspor’a el konuldu

Diyarbekirspor’a yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konuldu.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Diyarbekirspor’un eski başkanı Fevzi İlhanlı’nın aynı zamanda Tuzlaspor’un da sahibi olduğu ortaya çıktı.

Emniyet birimlerinin tespitlerinde; İlhanlı ve bazı yöneticilerin yasa dışı bahis gelirlerini kulüp hesapları üzerinden akladığı belirlendi. Bu süreçte kulübün muhasebecisi ile bazı çalışanların banka hesaplarının da kullanıldığı tespit edildi.

4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 3 şirkete, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya, 1 iş yerine ve 1 futbol kulübüne el konuldu.

Gazeteci Murat Ağırel, konuyu iki yıl önce gündeme getirmişti:

Ben bunları 2 yıl önce anlattım. Yazdım.

