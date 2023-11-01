İsrail Yine Katliam Yaptı! Mülteci Kampında En Az 100 Ölü

Hamas’a karşı savaştığını iddia eden İsrail sivil katliamına devam ediyor. İsrail bu sefer de havadan Cibaliya mülteci kampını vurdu, 100’den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 18 katliam gerçekleştirdiğini ve 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Cibaliya Mülteci Kampı Vuruldu

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in, Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kampta sivillerin yaşadığı bir mahallenin tamamen yerle bir olduğu belirtiliyor.

Yaralılar yakın bölgedeki Endonezya Hastanesine kaldırıldı. İsrail, bu hastanenin de çevresini bombalamıştı.

İsrail: Bölgede Hamas Komutanı Vardı

İsrail ordusu CNN’e yaptığı açıklamada mülteci kampını vurduklarını doğruladı. İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, “O bölgede çok üst düzey bir Hamas komutanı vardı. Bu konuyu araştırıyoruz. Ne olduğunu öğrendikçe daha fazla veri ile açıklayacağız” dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise Hamas komutanının İbrahim Biari olduğunu açıkladı.

Görgü Tanıkları Cibaliya Bombardımanını Anlatıyor

Görgü tanıkları ve sağlık görevlilerinin ifadesine göre, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki yoğun nüfuslu Cibaliya mülteci kampındaki bir Hamas komutanını hedef alan saldırısı, büyük hasara yol açtı ve çok sayıda insanı öldürdü.

Gazzeliler Çarşamba sabahı başka bir iletişim kesintisiyle uyanırken, saldırının yol açtığı yıkım, artan sivil kayıpları nedeniyle yeni bir acı dalgasına neden oldu.

Hayatta kalanlar ve görgü tanıkları, kalabalık kampın ortasında devasa bir krater oluşturan saldırının ardından yaşanan kıyamet sahnelerini anlattı.

CNN’e konuşan görgü tanığı Muhammed İbrahim, “Ekmek almak için sırada beklerken birdenbire ve önceden hiçbir uyarıda bulunmadan yedi ila sekiz füze düştü. Yerde yedi ila sekiz büyük delik vardı, öldürülen insanlarla doluydu, her yer ceset parçalarıydı. Dünyanın sonu gibi hissettim” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, hava saldırısında 7 Ekim’de İsrail’e düzenlenen ve 1.400’den fazla kişinin ölümüne, yüzlercesinin rehin alınmasına neden olan saldırının sorumlusu Hamas komutanlarından biri olarak tanımladığı İbrahim Biari’nin hedef alındığı ve öldürüldüğü belirtildi.

Hamas ise bölgede bir komutanının olduğunu kesin bir dille yalanladı.

Hamas sözcüsü Hazem Kasım, İsrail’i, kendi deyimiyle “Cibaliye kampındaki güvenli sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlenen iğrenç suçu” meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.

Görgü tanığı Mohammad Al Aswad, CNN’e füzelerin inişini duyduktan sonra ailesini kontrol etmek için mülteci kampına koştuğunu söyleyerek, saldırının ardından “korkunç bir manzara” yaşadığını anlattı.

“Çocuklar diğer yaralı çocukları taşıyor ve havayı gri toz doldururken koşuyorlardı. Çoğu tanınmayan cesetler enkaz altındaydı. Bazıları yanmıştı. Kadınların çığlık attığını gördüm. Çocuklarını kaybettikleri için ağlamaları mı, yoksa koşup onları aramaları mı gerektiğini bilmiyorlardı, özellikle de mahallede çok sayıda çocuk oynuyordu.”

Olay yerinden çekilen görüntülerde molozlar ve hasarlı binalar arasında büyük bir krater olduğu görüldü. Filistinlilerin ve kurtarma görevlilerinin kurbanları bulmaya çalıştığı, bazılarının ise döküntüleri temizlemek için ellerini kullandığı görülüyor.

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