Köprü, Otoyol, Liman, HES… Her Şey Satılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek özelleştirme kapsamında EÜAŞ’ın bazı HES’lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu açıkladı.

Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Özelleştirme kapsamında şu anda Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) bazı HES’lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu söyleyen Şimşek’in “Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil” şeklindeki sözlerine muhalefet milletvekilleri “Zaten satmadığınız ne kaldı ki, elde avuçta ne varsa hepsini sattınız” diye tepki gösterdi.

Türkiye’de başından bu yana yapılan özelleştirme tutarı 71,4 milyar dolara ulaşıyor. Bu meblağın 63,3 milyar dolarlık kısmını yani yüzde 89’u AKP döneminde gerçekleştirilen özelleştirmelerden oluşuyor.

AKP’nin son dönemde Hazine’ye ait arazi satışlarına da hız verdiği biliniyor.

Öte yandan Şimşek dün Meclis’te yaptığı konuşmada enflasyon muhasebesine geçeceklerini ancak finans kuruluşlarını kapsama almayabileceklerini söyledi, “Belki finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız” diye konuştu.

Ümit Özdağ’dan Tepki: Batan Geminin Malları

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ duruma tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Batan geminin malları olarak her şeyimizi satıyorsunuz. Modern kapitülasyonlar ile Türk milletinin elinden vatanını alıyorsunuz. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde ortaya koyduğu durumu oluşturuyorsunuz. Ama sizinle ve işgalciler ile mücadele etmek için muhtaç olduğumuz Kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

İşçi ve Memura Mehmet Şimşek Şoku! “Hedef Enflasyona Göre…”

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