Pekin’de İkinci Dalga Paniği: Acil Durum İlan Edildi

Yeni vakaların çıkış noktası olarak tahmin edilen Xinfadi pazarı kapatıldı, Pekin’deki spor etkinleri ve şehirler arası seyahat durduruldu. Pazarda 10 bin kişinin korona virüsü testine tabi tutulacağı açıklandı. Pekin son iki aydır koronavirüs vakası bildirmiyordu. Pekin’de ikinci dalga korkusu yaşanıyor.

Pekin’de, son günlerde korona virüsü vakalarının artmasıyla beraber bazı bölgelerde ‘savaş acil durumu’ ilan edildi. Yeni vakaların tespit edilmesiyle ikinci dalga endişesi büyüdü.

Dün Çin’de 11 yeni koronavirüs vakası ve 6 yeni asemptomatik vaka kaydedildi. Kaydedilen vakalardan 6’sı başkent Pekin’de.

Pekin’de İkinci Dalga İhtimali

Başkentin güney batısındaki Fengtai bölgesi yetkilileri bölgenin ‘savaş dönemi acil durumuna’ geçildiğini açıkladı.

Xinfadi isimli toptan satış pazarında 517 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 45 pozitif vaka tespit edildi. 45 kişinin tamamının semptomsuz olduğu bildirilirken Pekin’de testi pozitif çıkan 6 kişinin de daha önce pazara gittiği belirtildi.

Gelişmelerin ardından Pekin’de ikinci dalga korkusu tavan yaptı ve tüm spor etkinlikleri ile şehirler arası seyahat durduruldu.

Pekin yetkilileri, Xinfadi pazarında sığır eti ve koyun eti sarışını durdurdu. Beijing Youth Daily gazetesi, Covid-19’un somon kesme tahtalarında tespit edilmesiyle beraber büyük marketlerde ve pazarlarda somon satışı yasaklandığını aktardı. Yetkililer, Xinfadi pazarında 10 binden fazla kişini korona virüsü testine tabi tutulacağını söyledi.