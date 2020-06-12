Maldivler Turist Kabul Etmeye Başlıyor: Hiçbir Kısıtlama Yok

Maldivler ziyaretçiler için tüm kısıtlamaları kaldırıyor. Maldivler korona durumu iyiye giderken ülke 1 Temmuz itibariyle kapılarını tüm ziyaretçilere kısıtlama olmaksızın yeniden açıyor.

Maldivler Turizm kurulu sözcüsü, Hint Okyanusu ülkesinin Temmuz ayında tüm uluslardan turistleri kabul edeceğini doğruladı. Daha önce hazırlanan taslakta turistlerden negatif koronavirüs test sonucu talep edileceği konuşuluyordu. Ancak ülke bu zorunluluğu da kaldırdı. Maldivler, ülkeyi ziyaret edecek turistlerden ek ücret alınmayacağını da duyurdu.

Şu anda, süper yatı veya özel jeti olan zenginler Maldivler’e gidebiliyor. Normal turistler ise 1 Temmuz’a kadar beklemek zorunda.

Geçtiğimiz ay Mart ayında sınırlarını kapatan Maldivler, ana uluslararası havalimanına gelen uçuşların Temmuz ayında başlayacağını belirten bir plan açıkladı.

Turizm Bakanlığı tarafından 30 Mayıs’ta yayınlanan resmi bir açıklamada, “2020 Temmuz’unda ziyaretçiler için sınırlarımızı yeniden açmayı planlıyoruz” denmişti.

Maldivler Korona Durumu;

Maldivler, bugüne kadar 1976 onaylanmış koronavirüs vakası ve 8 ölüm bildirdi.

Ülke, ilk vakalarını kaydettikten sonra kapılarını uluslararası turistlere kapatırken, yaklaşık 30 tatil köyü açık kaldı ve konuklar evlerine dönmek yerine burada kendilerini izole etmeyi seçtiler.

Yetkililer daha önce popüler balayı destinasyonunun yıl sonuna doğru yeniden açılmasını önermişti, ancak bu süre öne çekildi.

Güvenliği sağlamak için Maldivler’de hükümet turizm tesislerine “Güvenli Turizm Lisansı” zorunluluğu getirdi. Sertifikayı alamayan tesisler yabancı turist kabul edemeyecek.

Turizm Bakanı Ali Waheed,geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisinin etkisini “2004 tsunami ve 2008 küresel mali krizinden daha yıkıcı” olarak nitelendirmiş ve uzun süre kapılarını kapalı tutamayacaklarını söylemişti.

Maldivler 2019 yılında 1.7 milyon yabancı turist ağırladı. Ülke 2020’de ise 2 milyon turist bekliyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu hedeften epey uzaklaşıldı.