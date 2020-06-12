Şampiyonlar Ligi Finali Lizbon’da mı?

Alman Bild gazetesi Şampiyonlar Ligi finalinin Lizbon’a alındığını iddia etti. Şampiyonlar Ligi Finali Lizbon’da ibaresini kullanan gazetenin haberi şok etkisi yarattı.

UEFA İcra Kurulu’nun 17 Haziran’da yapacağı önemli toplantı öncesi Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Cumhuriyet’in Bild’den aktardığı habere göre final büyük ihtimalle 22 Ağustos Cumartesi veya 23 Ağustos Pazar günü Lizbon’daki Benfica’nın stadı Luz’da oynanacak.

Sızan diğer bilgilere göre 16’lı finalin dört maçı 8 ve 9 Ağustos günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Bildi, UEFA Avrupa Ligi’nin Almanya’da tamamlanacağını da ileri sürdü. Gazeteye göre Avrupa Ligi’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde bulunan Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen ve Duisburg’da tamamlanması planlanıyor.

Şampiyonlar Ligi Finali Lizbon’da! İstanbul Ne Olacak?

Toplantı sonrası 2020 finalinin ev sahibi Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunun da durumunun açıklığa kavuşması bekleniyor. İstanbul 2021 ya da 2024 ev sahipliğini alacak.