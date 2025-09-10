Polonya hava sahasında Rusya krizi: 19 insansız hava aracı düşürüldü

Ukrayna’ya yönelik en yoğun hava saldırılarından günler sonra Polonya, gece boyunca hava sahasının defalarca ihlal edildiğini duyurdu. Başbakan Donald Tusk, 19 farklı ihlalin kaydedildiğini ve sekiz bölgede enkaz bulunduğunu açıkladı. Olay, Rusya-Ukrayna savaşı boyunca NATO hava sahasına yönelik en kapsamlı ihlal olarak kayda geçti.

NATO devreye girdi

Hollanda’ya ait F-35 savaş uçakları Polonya semalarında bazı İHA’ları engelledi. Almanya’nın Patriot sistemleri alarma geçirilirken, İtalya erken uyarı uçakları ve yakıt ikmali uçaklarıyla katkı sağladı. NATO Sözcüsü, “Bu, NATO uçaklarının müttefik hava sahasındaki potansiyel tehditlere karşı ilk kez harekete geçmesidir” dedi.

Belarus üzerinden giriş

Polonya hükümeti, insansız hava araçlarının bir kısmının Belarus’tan geldiğini belirtti. Başbakan Tusk, “Bu savaşta ilk kez insansız hava araçları doğrudan Belarus’tan geldi. Bu yeni ve tehlikeli bir durum” ifadelerini kullandı. Belarus ise araçların elektronik harp nedeniyle rotadan çıktığını savundu.

Avrupa’dan tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’ya “bu sorumsuz tırmanışı durdurma” çağrısı yaparken, Çekya Başbakanı Petr Fiala, olayın “NATO’nun savunma kapasitesinin test edilmesi” olduğunu söyledi. Baltık ülkeleri de gelişmeden endişeli olduklarını açıklarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Bu, Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal” dedi.

Polonya’da hasar ve panik

İHA’lardan biri Lublin bölgesinde bir eve isabet ederek çatıyı parçaladı, ancak can kaybı yaşanmadı. Polonya, olay sonrası hava sahasının bir bölümünü geçici süreyle kapattı ve Varşova Chopin Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı. Ordunun bölgelerde devriye görevi sürüyor.

Rusya’dan savunma

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların yalnızca Ukrayna’nın askeri altyapısını hedef aldığını savundu. Moskova, “Polonya’ya yönelik herhangi bir planlanmış saldırı yok” açıklaması yaptı.

