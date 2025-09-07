Rusya’dan savaşın en büyük hava saldırısı! Hükümet binası vuruldu

Rusya, savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısını düzenleyerek Ukrayna’nın başkenti Kyiv’i ve birçok şehrini hedef aldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, gece boyunca devam eden saldırılarda 810 insansız hava aracı, 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullanıldı. Hedef alınan hükümet binasında yangın çıkarken, aralarında bir bebeğin de bulunduğu en az iki kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ukrayna’da hükümet binası vuruldu

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, saldırılarda ilk kez hükümet binasının da doğrudan hedef alındığını açıkladı. Çatısı ve üst katları zarar gören binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. “Binaları yeniden inşa ederiz ama kaybedilen hayatları geri getiremeyiz” diyen Svyrydenko, saldırının boyutunu “masif” olarak nitelendirdi.

Zelenski: Bu bir savaşı uzatma suçu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıları “alçakça” sözleriyle kınayarak, “Dünya isterse Kremlin’in suçlularını durdurabilir. Tek gereken siyasi irade” ifadelerini kullandı. Zelensky, diplomasinin çok önce başlayabileceğini ama Rusya’nın saldırılarla süreci kasıtlı olarak uzattığını vurguladı.

Çocuk kurbanlar

Kyiv’in Sviatoşınskiy bölgesinde yıkılan bir binanın enkazında, bir yaşın altındaki bir bebek hayatını kaybetti. Aynı bölgede genç bir kadının da öldüğü açıklandı. Kentin birçok noktasında yüksek katlı binalarda yangınlar çıktı, Ukrayna Acil Durum Servisi en az 18 yaralı olduğunu bildirdi.

Polonya ve müttefikler alarmda

Rusya’nın batı Ukrayna’ya yönelik saldırılarının Polonya sınırına yakın bölgelerde gerçekleşmesi üzerine Polonya ordusu ve müttefik hava kuvvetleri alarma geçti. Polonya Savunma Komutanlığı, hava sahasında devriyelerin artırıldığını ve hava savunma sistemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

