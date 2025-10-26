Brigitte Macron vergi sisteminde ‘erkek’ görünüyor

Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron, ülkenin resmi vergi sisteminde kendi adına giriş yaptığında ekranda erkek ismi olan “Jean-Michel Macron” ibaresini gördü. BFMTV kanalının hazırladığı belgeselde yer alan bilgilere göre, olay Eylül 2024’te yapılan rutin bir denetim sırasında fark edildi.

Macron’un ofis müdürü Tristan Bomme, “Sayın Macron sisteme giriş yaptığında kendi ismini değil, Jean-Michel Macron adını gördü. Bu durum bir yazılım hatasından değil, bilinçli bir müdahaleden kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu.

Kasıtlı müdahale: İki şüpheli tespit edildi

Elysee Sarayı, olayın ardından konuyu ciddiyetle ele aldı. Brigitte Macron resmi şikayette bulunurken, yetkililer siber saldırıya ilişkin iki şüpheliyi tespit etti. Soruşturmanın, veri tabanındaki bilgilerin kimler tarafından değiştirildiğini ortaya çıkarmak üzere devam ettiği bildirildi.

Brigitte Macron’un cinsiyetle ilgili komplo iddiaları yeniden gündemde

Brigitte Macron hakkında 2022 yılından bu yana “doğuştan erkek olduğu” yönündeki komplo teorileri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Macron çifti, bu iddiaları ortaya atan gazeteci Natacha Rey ve medya mensubu Amandine Roy’a karşı açtıkları davayı 2024’te kazandı. Mahkeme, iki kişiye 13 bin 500 avro para cezası verdi.

Eylül 2024’te Macron çifti, aynı iddiaları dile getiren ABD’li aşırı sağcı yorumcu Candace Owens hakkında da dava açtı. Fransız basınına göre Brigitte Macron, asılsız söylentilere son vermek amacıyla genetik test yaptırmayı planlıyor.

Macron dizisi yolda

Brigitte Macron’un hayatı, Fransız yapım şirketi Gaumont tarafından altı bölümlük bir diziye konu edilecek. “Brigitte, Özgür Bir Kadın” adlı yapım, First Lady’nin yaşam öyküsünü ve karşılaştığı toplumsal baskılara karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.

