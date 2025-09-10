Finlandiya yarı finalde
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Finlandiya, Gürcistan'ı farklı yenerek yarı finale yükseldi
Finlandiya ilk yarıda ezdi geçti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Finlandiya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. İlk periyodu 28-15 önde tamamlayan Finlandiya’da Mikael Jantunen 8, Sasu Salin 8, Lauri Markkanen 7 sayı üretti. İkinci çeyrekte kenardan gelen Miika Muurinen’in 7 sayılık artı katkısıyla Finlandiya ilk yarıyı 57-40 önde tamamladı. 3 sayılık atışlardan ilk yarıda 30m sayı bulan Finlandiya’da Fenerbahçe Beko‘nun yeni transferi Mikael Jantunen 15 sayı attı. Gürcistan üçüncü çeyreğe hızlı girdi ve farkı dördüncü çeyreğin başında 9 sayıya düşürdü (71-62). Karşılaşmanın bitimine 7 dakika 44 saniye kala fark 6 sayıya düştü: 73-67. Ancak yeniden toparlanan Finlandiya karşılaşmadan 93-79 galip ayrıldı ve Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde oynayacak.
93-79
FİNLANDİYA-GÜRCİSTAN
SALON: Riga Arena / Riga
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)
1. PERİYOT: 28-15
2. PERİYOT: 29-25 (57-40)
3. PERİYOT: 14-22 (71-62)
4. PERİYOT: 22-17
5 FAULLE ÇIKAN: Tornike Shengelia (36.47)
FİNLANDİYA: Miro Little 3, Mikael Jantunen 19, Elias Valtonen 8, Lauri Markkanen 17, Jacob Grandison 2, Sasu Salin 14, Olivier Nkamhoua 8, Edon Maxhuni 15, Andre Gustavson, Miika Muurinen 7
GÜRCİSTAN: Duda Sanadze 19, Aleksandre Phevadze, Tornike Shengelia 18, Goga Bitadze 14, Kamar Baldwin 2, Rati Andronikashvili, Beka Burjanadze 2, Giorgi Shermardini 2, Giorgi Ochkhikidze, Alexander Mamukelashvili 22