Finlandiya yarı finalde

Finlandiya ilk yarıda ezdi geçti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Finlandiya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. İlk periyodu 28-15 önde tamamlayan Finlandiya’da Mikael Jantunen 8, Sasu Salin 8, Lauri Markkanen 7 sayı üretti. İkinci çeyrekte kenardan gelen Miika Muurinen’in 7 sayılık artı katkısıyla Finlandiya ilk yarıyı 57-40 önde tamamladı. 3 sayılık atışlardan ilk yarıda 30m sayı bulan Finlandiya’da Fenerbahçe Beko‘nun yeni transferi Mikael Jantunen 15 sayı attı. Gürcistan üçüncü çeyreğe hızlı girdi ve farkı dördüncü çeyreğin başında 9 sayıya düşürdü (71-62). Karşılaşmanın bitimine 7 dakika 44 saniye kala fark 6 sayıya düştü: 73-67. Ancak yeniden toparlanan Finlandiya karşılaşmadan 93-79 galip ayrıldı ve Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde oynayacak.

93-79

FİNLANDİYA-GÜRCİSTAN

SALON: Riga Arena / Riga

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)

1. PERİYOT: 28-15

2. PERİYOT: 29-25 (57-40)

3. PERİYOT: 14-22 (71-62)

4. PERİYOT: 22-17

5 FAULLE ÇIKAN: Tornike Shengelia (36.47)

FİNLANDİYA: Miro Little 3, Mikael Jantunen 19, Elias Valtonen 8, Lauri Markkanen 17, Jacob Grandison 2, Sasu Salin 14, Olivier Nkamhoua 8, Edon Maxhuni 15, Andre Gustavson, Miika Muurinen 7

GÜRCİSTAN: Duda Sanadze 19, Aleksandre Phevadze, Tornike Shengelia 18, Goga Bitadze 14, Kamar Baldwin 2, Rati Andronikashvili, Beka Burjanadze 2, Giorgi Shermardini 2, Giorgi Ochkhikidze, Alexander Mamukelashvili 22