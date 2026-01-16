Gianni Infantino’nun maaşı futbolculardan fazla!

Gianni Infantino maaşını beşe katladı

Fransız “Le Monde” gazetesi Michel Platini’nin “O parayı çok sever” dediği FIFA Başkanı Gianni Infantino‘nun 10 yıl boyunca gelirinin nasıl arttırdığını haber yaptı.

55 yaşındaki İsviçreli-İtalyan futbol adamı, 2016’da ilk kez FIFA Başkanı seçildiğinde maaş ve ikramiyelerinin toplamı 1.28 milyon Euro idi.

Ardından Infantino‘nun sadece Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’ndan kazandığı ikramiye 1.77 milyon Euro oldu.

Başkanın 12 Kasım 2025’te sunduğu vergi beyannamelerine göre güncel maaşı ve ikramiyelerinin toplamı 5.27 milyon Euro’ya ulaştı.

Infantino ile ilgili olarak daha önce UEFA Başkanlığı yapan Michel Platini, “UEFA Genel Sekreterliği yaptığı dönemde çok iyi iki numaraydı, ama bir sorunu vardı. Zenginliği ve gücü çok seviyor. Dolayısıyla da parayı da. Bu onun doğasında var. Ne yazık ki pandemiden bu yana tam bir otokrata dönüştü. Şu anda FIFA’da eski başkan Sepp Blatter’in dönemine göre daha az demokrasi var” dedi.