Yeni Papa için geri sayım başladı

Katolik Kilisesi’nde yeni papa seçimi için beklenen konklav süreci yarın resmen başlıyor. Papa Franciscus’un sağlık durumu ve yaşına yönelik tartışmaların ardından başlatılan süreçte, 133 yaş altı kardinal Sistine Şapeli’nde bir araya gelecek. Seçilecek isim, Katolik dünyasının ruhani lideri ve aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olacak.

Yeni Papa için süreç başlıyor

Konklav süreci, 15. yüzyıldan bu yana kullanılan geleneksel yöntemlerle yürütülecek. Kardinaller, Çarşamba günü sabah saatlerinde toplu ayin gerçekleştirdikten sonra, TSİ 17.30’da ilk oylama için şapele kapanacak. Latincede “kapalı anahtarla” anlamına gelen “konklav” gereği, dış dünyayla tüm iletişim kesilecek. Bu amaçla, Vatikan çevresinde elektronik sinyalleri engelleyen özel sistemler devreye alınacak.

Seçim sürecinde kardinallerin her gün dört oylama yapması planlanıyor. Üçte iki çoğunluk, yani en az 89 oyun alınması halinde yeni papa seçilmiş olacak. Seçim sonucuna göre, Sistine Şapeli’nin bacasından çıkacak dumanın rengi kamuoyuna mesaj verecek. Siyah duman, papa seçilemediği anlamına gelirken; beyaz duman, Katolik dünyasının yeni liderinin belirlendiğini ilan edecek.

Papa seçildikten sonra, seçilen kardinal özel olarak hazırlanan “Ağlama Odası” olarak bilinen bölüme alınacak ve burada kendisi için hazırlanan papalık kıyafetini giyecek. Ardından Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan halka tanıtılacak.

Yeni papa adayları arasında öne çıkan isimler arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Filipinli Luis Antonio Tagle, Ganalı Peter Turkson ve Amerikalı Robert Prevost gibi güçlü figürler yer alıyor. Ancak Vatikan kulislerinde, sürpriz bir adayın da son turda ipi göğüsleyebileceği konuşuluyor.

Tüm dünyanın gözü, Vatikan’dan yükselecek beyaz dumanda olacak.

