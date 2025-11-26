Putin: ABD, Ukrayna konusunun karmaşık olduğunu anlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin de Ukrayna konusunun “karmaşık bir mesele” olduğunu anladığını ifade eden Putin, Belarus’un süreç boyunca gösterdiği diplomatik katkıya teşekkür etti. Lukaşenko ise gerekmesi halinde müzakerelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Putin: İlk temaslar Belarus’un katkısıyla sağlanmıştı

Putin, Belarus’un çatışmaların ilk günlerinden itibaren gösterdiği çabaya dikkat çekerek, “İlk günlerden itibaren Belarus’un bu yöndeki tüm çabaları iyi sonuçlar verdi. Kiev rejimi ile ilk temaslarımız, sizin doğrudan katılımınız ve desteğinizle Belarus topraklarında gerçekleşmişti” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko: Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin tekrar Minsk’te gerçekleştirilebileceğini söyleyerek, “Müzakereleri Minsk’te tekrar başlatmak isterseniz her zaman hazırız” dedi.

“ABD’nin de konunun karmaşıklığını anladığını düşünüyorum”

Görüşmede Ukrayna meselesine ilişkin değerlendirmeler sürerken Lukaşenko, ABD’nin de konunun karmaşıklığını anlamasını umduğunu söyledi. Putin ise bu sözlere karşılık, “Böyle bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

