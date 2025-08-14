Putin’den Trump’a Ukrayna ve nükleer silah mesajı

Rusya ile ABD arasında gözler cuma günü Alaska’da yapılacak liderler zirvesine çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ve nükleer silahların sınırlandırılması başlıklarının öne çıkacağı tarihi bir görüşmede bir araya gelecek. Kremlin’de üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştiren Putin, Trump yönetiminin “enerjik ve samimi çabalarla” savaşın durdurulması için adım attığını vurguladı. Putin, “Uzun vadeli barış koşullarını oluşturmayı” hedeflediklerini belirterek, stratejik silahların kontrolü alanında yeni bir anlaşmanın gündeme gelebileceğini işaret etti.

Putin’den övgü ve nükleer sinyal

Putin, Trump yönetiminin Ukrayna krizini çözme girişimlerini övgüyle karşılarken, iki ülkenin stratejik silahlar konusunda da anlaşma ihtimaline dikkat çekti. Mevcut anlaşmalardan biri olan Yeni START’ın 2026’da sona erecek olması, zirvede bu konunun da öncelikli gündem maddesi olacağını gösteriyor.

Trump’tan nükleer gerilim hamlesi

Zirve öncesi tansiyonu yükselten bir gelişme de Trump’tan geldi. ABD Başkanı, Dmitry Medvedev’in sert çıkışlarının ardından iki nükleer denizaltıyı Rusya yakınlarına konuşlandırdığını duyurdu. Trump, bu hamleyi “provokatif açıklamaların sadece sözde kalmaması ihtimaline karşı” yaptığını söyledi.

Zirvenin gündemi ve programı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre zirvede ilk olarak iki lider baş başa görüşecek, ardından çalışma yemeğinde heyetler arası görüşmeler yapılacak. Rusya tarafında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev de masada olacak. Görüşmelerin ana başlıklarını Ukrayna’daki savaş, nükleer silahların sınırlandırılması ve ticari-ekonomik iş birliği konuları oluşturacak.

Avrupa’nın endişesi

Zirveye Avrupa ülkeleri ve Ukrayna’nın davet edilmemesi, Kiev’in masada söz hakkı bulamayacağı endişelerini artırdı. Avrupa liderleri, Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde ateşkes çağrılarını yineledi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Trump’ın bu taleplere “sempatik” yaklaştığı belirtilse de, Avrupalılar Ukrayna’nın gelecekteki müzakerelerde mutlaka temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

