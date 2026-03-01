ABD İran savaşı! Atina’da İran protestosu

ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar, Avrupa’da da sokaklara yansıdı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da toplanan yüzlerce kişi, söz konusu operasyonları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Eylem, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve partiye bağlı işçi sendikası PAME’nin çağrısıyla gerçekleştirildi.

Atina’da büyükelçiliklere yürüdüler

Göstericiler, Atina’daki Eleftherias Parkı’nda bir araya geldikten sonra önce ABD’nin, ardından da İsrail’in Atina büyükelçiliklerine doğru yürüdü. Yürüyüş boyunca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan eylemciler, İran’a destek mesajları verdi.

ABD İran savaşı! “Yunanistan taraf olmasın” çağrısı

Göstericiler, Yunanistan hükümetinin bu saldırıların bir parçası olmaması gerektiğini vurguladı. Eylem sırasında bazı katılımcıların Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

