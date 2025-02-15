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Zelenskiy’den Ukrayna’ya ABD desteği açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin ABD'nin askeri desteği olmadan Rusya'ya karşı direnme şansının çok düşük olduğunu belirterek, Putin'in müzakere masasına savaşı bitirmek için değil, Rusya'nın toparlanmasını sağlamak amacıyla oturmak istediğini savundu.

Aslı15/02/2025
173 1 dakika okuma süresi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin ABD'nin askeri desteği olmadan hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin ABD'nin askeri desteği olmadan hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtti.
Seyşeller

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin ABD’nin askeri desteği olmadan hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtti.

Münih Güvenlik Konferansı’nda NBC News kanalına verdiği röportajda Zelenskiy, Rusya’nın işgaline karşı mücadelede ve savaş sonrası dönemde Ukrayna’nın ABD desteği olmadan ayakta kalmasının son derece zor olacağını vurguladı.

Zelenskiy: Stratejik ortaklığımızın sona ermesini hayal etmek istemiyorum

Zelenskiy’den önemli açıklamalar
Zelenskiy’den önemli açıklamalar

Zelenskiy, “ABD‘nin yardımı olmadan Rusya’ya karşı savaşmayı düşünmek bile istemiyorum. Stratejik ortaklığımızın sona ermesini hayal etmek istemiyorum. ABD desteği kritik önem taşıyor” dedi.

Ukrayna lideri, ABD’nin desteğini çekmesi halinde Rusya’nın ilerleyen dönemlerde daha büyük bir saldırıya geçebileceğini ifade etti. Zelenskiy’ye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin müzakere masasına savaşı sona erdirmek için değil, yaptırımların hafifletilmesi ve ordusunu toparlamak için oturmak istiyor.

Zelenskiy, “Putin’in hedefi ateşkes yoluyla zaman kazanmak, ordusunu yeniden eğitmek ve uluslararası baskıyı hafifletmek” diyerek, Rusya’nın müzakerelere bu amaçla yaklaştığını savundu.

 

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Aslı15/02/2025
173 1 dakika okuma süresi
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