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Paris’te PSG coşkusu facia ile bitti

PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferi, Fransa genelinde büyük kutlamalarla karşılandı. Ancak sevinç gösterileri bir anda kaosa dönüşerek ölümlere ve yüzlerce gözaltıyla gölgelendi.

NationalTurk FR01/06/2025
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PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferi, Fransa genelinde büyük kutlamalarla karşılandı. Ancak sevinç gösterileri bir anda kaosa dönüştü.
PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferi, Fransa genelinde büyük kutlamalarla karşılandı. Ancak sevinç gösterileri bir anda kaosa dönüştü.
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Fransa’nın başkenti Paris’te Paris Saint-Germain’in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter Milan’ı 5-0 mağlup ederek kupayı kaldırmasının ardından büyük bir coşku yaşandı. Ancak kutlamalar, sevinç yerini kaosa bırakınca trajediye dönüştü.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Paris başta olmak üzere ülke genelinde kutlamalar sırasında çıkan olaylarda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 500’ün üzerinde kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Paris’te, kalabalığın en yoğun olduğu Champs-Élysées’de polisle taraftarlar arasında yaşanan arbede gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Fransız yetkililer, kutlamalar sırasında 13 polis memurunun ve 192 sivilin yaralandığını, 148 yangının çıktığını ve 46 aracın kundaklandığını belirtti. Paris sokaklarında olayların kontrol altına alınması için tazyikli su ve biber gazı kullanıldığı, barikatların kurulduğu ve dükkanların yağmalandığı bildirildi.

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1 PSG’nin şampiyonluğu ölümle gölgelendi
1.1 Kalabalığın içine araçla daldı

PSG’nin şampiyonluğu ölümle gölgelendi

Kutlamalar sırasında iki kişi yaşamını yitirdi. Paris’in güneyinde, bir motosiklet sürücüsü kalabalığın içinde bir araca çarparak hayatını kaybederken, Fransa’nın güneybatısındaki Dax kentinde 17 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü. Dax’taki olayın PSG zaferi kutlamalarıyla doğrudan bağlantısı olup olmadığı henüz netleşmezken saldırganın olay yerinden kaçtığı ve arandığı öğrenildi.

Paris’te kutlamalar sırasında 417 kişi gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısının ülke genelinde 559’a ulaştığı bildirildi. Güvenlik güçleri, Champs-Élysées’de toplanan kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulunurken, PSG’nin zafer kutlaması kısa sürede çatışmaya dönüştü.

Kalabalığın içine araçla daldı

Paris’teki olayların yanı sıra Grenoble’da bir araç, kutlama yapan taraftarların arasına daldı. Olayda dördü aynı aileden olmak üzere toplam dört kişi yaralandı, ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu henüz kesinlik kazanmazken, aracın sürücüsü polise teslim oldu ve alkol ile uyuşturucu testleri negatif çıktı.

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NationalTurk FR01/06/2025
7 1 dakika okuma süresi
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